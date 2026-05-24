¿Quién era Javier Coello, ‘El fiscal de hierro’? | PERFIL

¿Quién era Javier Coello Trejo, conocido como "El fiscal de hierro"?

Javier Coello Trejo, conocido como “El fiscal de hierro”, y una de las figuras más relevantes de la política mexicana contemporánea, falleció a los 77 años de edad.

La noticia fue dada a conocer originalmente por el senador del PVEM, Manuel Velasco, y confirmada posteriormente por su familia a través de una esquela, en donde agradecieron todas las muestras de afecto para el abogado.

🕊️🇲🇽 Muere el abogado Javier Coello a los 77 años



Murió Javier Coello Trejo, conocido como “El fiscal de hierro”, a los 77 años. La noticia generó mensajes de condolencias y reconocimiento a su trayectoria en la abogacía y el servicio público.https://t.co/3TaVMic7XS… pic.twitter.com/CALLDk4EyV — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 24, 2026

Coello Trejo ocupó varios cargos relevantes en la política mexicana, y su labor le ganó el apodo de “El fiscal de hierro”.

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¿Quién era Javier Coello Trejo, ‘El fiscal de hierro’?

Javier Coello Trejo nació el 22 de octubre de 1948, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Fue Licenciado en Derecho y ocupó varios cargos en la política mexicana, siendo el más relevante el de Subprocurador de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

🚨Fallece el abogado Javier Coello Trejo, conocido como ‘El Fiscal de Hierro’



“Su ejemplo es un legado para la comunidad jurídica del país y la sociedad civil”, escribió el senador del PVEM, Manuel Velasco.



Familiares de Coello Trejo informaron que será velado este domingo en… pic.twitter.com/xLdTAnwzub — Azucena Uresti (@azucenau) May 24, 2026

Los cargos más relevantes de su trayectoria política son:

Asesor Jurídico del Departamento de Asuntos Indígenas (1965)

Agente del Ministerio Público Federal (PGR) (1973)

Fiscal Especial para el Combate a la Corrupción (PGR) (1976 - 1982)

Subprocurador de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico (PGR) (diciembre de 1988 a octubre de 1990)

Procurador Federal del Consumidor (PROFECO) (octubre de 1990 a 1991)

En 1984, Javier Coello fundó la firma Coello Trejo y Asociados, al salir temporalmente del servicio público federal. La firma estuvo orientada al litigio penal, corporativo y financiero. Sería la plataforma desde la cual operaría el resto de su vida en el sector privado.

Desde detención de Gallardo hasta el “Quinazo”, los casos más relevantes

La historia de Javier Coello Trejo estuvo marcada por casos de relevancia, como el llamado “Quinazo”, o la “cruzada anticorrupción” durante los años 70.

En 1989, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y desde la Subprocuraduría de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico, coordinó la captura de Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, el todopoderoso y blindado líder del sindicato petrolero de Pemex.

Asimismo, encabezó los operativos que llevaron a la detención de personajes clave del narcotráfico, incluyendo a Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe del Cártel de Guadalajara.

Murió "El Fiscal de Hierro"...



"Desde un principio dejé en claro que nosotros representábamos la ley, nunca permití que nadie se nos subiera a las barbas. Dicen que fui un cabrón; me acusaron, me persiguieron y me difamaron. Todo lo hice porque siempre he creído en la ley y en… pic.twitter.com/RXQkpuEgIe — VM Ornelas (@vicmanolete) May 24, 2026

Por otro lado, durante su gestión como fiscal especial, procesó e internó en prisión a más de mil 200 funcionarios públicos, exfuncionarios y empresarios vinculados a fraudes estatales.

En 2021, Coello Trejo escribió su libro El fiscal de hierro, donde plasmó sus memorias durante su tiempo en el servicio público.

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