CSP acusa “propaganda política” por caso Rocha

La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró como “propaganda política” la exigencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para que su Gobierno entregue a Estados Unidos al mandatario con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Este lunes, la mandataria panista difundió un videomensaje en el que exigió a la jefa del Ejecutivo federal capturar y enviar a Rocha Moya a las autoridades estadounidenses, debido a los señalamientos en su contra por delincuencia organizada. Además, acusó que la actual administración ha incurrido en encubrimiento.

El Dato: La gobernadora de Chihuahua acusó al Gobierno de “cobijar, abrazar y cuidar” a funcionarios de Sinaloa cuya aprehensión fue solicitada por EU con fines de extradición.

“Las fiscalías persiguen a quienes combatimos el crimen mientras no tocan a los acusados de vínculos con el narcotráfico. Y desde el oficialismo se le llama defender la patria”, reclamó.

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Al respecto, Sheinbaum Pardo aseguró que no cederá ante una acción que consideró como “propaganda” ni entrará a un debate con la gobernadora; además, llamó a que cada quien se enfoque Xen cumplir con sus responsabilidades.

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“Es propaganda política. Y no voy a caer en un asunto de propaganda política, en un debate con la gobernadora de Chihuahua. Más bien, que cada quien cumpla con su trabajo, cada quien… Ella que cumpla con el suyo y yo cumplo con el mío, y hay una relación institucional”, declaró.

La mandataria federal también negó que exista alguna tensión con el gobierno estadounidense por este caso. Para sostener su afirmación, recordó una publicación reciente que hizo el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, quien habló sobre los resultados favorables al respecto de la relación bilateral.

La Presidenta recordó que los acuerdos en materia de seguridad avanzan y aseguró que su homólogo estadounidense “tiene su visión del mundo. En algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no estamos tan de acuerdo, pero son nuestros vecinos; ningún país se va a ir a ningún lado, vamos a ser vecinos siempre”.

“Y tenemos un acuerdo comercial que es benéfico para Estados Unidos, para Canadá y para México. Entonces, son paralelos. Lo otro es politiquería”, explicó.

Comentó que, en esta materia, se han emprendido los trabajos para sostener la relación entre ambos países, aun cuando Donald Trump llegó con otro modelo económico en su segundo mandato.

“El presidente Trump cree en otro modelo económico. Entonces, en ese marco, pues obviamente se trabaja en la relación bilateral y trilateral, para garantizar la continuidad del Tratado.

“Pero todo el mundo sabe, todos los habitantes de este planeta saben, que hay una posición del presidente Trump que no es precisamente a favor de todos los Acuerdos Comerciales que tenía Estados Unidos con el mundo. Eso lleva su camino y se ha trabajado muchísimo”, dijo.

También destacó que México ha conseguido una posición más favorable con la Unión Americana que la que tienen otros países, a razón de los términos preferenciales que se le han concedido al país en materia comercial.

“Tan se ha trabajado que en muchos casos México tiene una muy buena posición frente a otros países, ¿con sus problemas?, sí, con sus problemas, como los tiene Europa, como los tiene China, como los tiene Japón, como los tiene Corea, como los tiene una buena parte de América Latina, por la visión que hoy tiene Estados Unidos frente al comercio mundial”, dijo.