Sheinbaum descarta pérdida de control petrolero para México tras acuerdo con Petrobras

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el acuerdo que se suscribió entre México y Brasil, que abre la puerta a este segundo para la explotación en el Golfo de México, represente algún riesgo para que se pierda el control por parte de Pemex.

Este martes, la petrolera mexicana suscribió una alianza con Petroleo Brasileiro (Petrobras) con la que espera afianzar la cooperación en materia de hidrocarburos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal ratificó que la idea es que haya un acompañamiento tecnológico, de transferencia tecnológica y confirmó que esto permitirá, en su momento, que ambos puedan explotar el Golfo de México.

Negó que dicha alianza replique a futuro las tensiones que hubo entre Pemex y Repsol durante administraciones anteriores, ya que no se firmará algún contrato que signifique tal escenario, pero sí uno en el que ayude a mantener la meta de producir 1.8 millones de barriles diarios.

“No somos Calderón. Tenemos claro que es el fortalecimiento de Pemex. Es aprovechar el conocimiento de una empresa pública para mejorar y tener la posibilidad de garantizar 1.8 millones de barriles diarios, que es a lo que nos comprometimos. Entonces, no, obviamente no vamos a firmar un contrato que signifique la pérdida de control de Pemex de ninguna manera”, declaró.

Destacó que Petrobras ha tenido avances en el tratamiento de biocombustibles de otras fuentes vegetales, como la caña de azúcar, sobre lo cual México cuenta con una investigación.

“Que queremos, pues es fortalecer la investigación científica también y de desarrollo tecnológico en otras materias además del petróleo. Entonces, esto es lo que se firmó ayer, un memorando de entendimiento”, declaró.

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