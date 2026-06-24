Firman acuerdo Pemex y Petrobras; van por petróleo en aguas profundas

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la brasileña Petrobras sellaron una alianza de cooperación para explorar oportunidades de negocio en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México, además de proyectos relacionados con refinación, petroquímica y fertilizantes.

El Memorando de Entendimiento (MoU), con vigencia de dos años, permitirá el intercambio de experiencia técnica entre ambas empresas, aunque no contempla inversiones obligatorias ni la creación de una sociedad conjunta.

El Dato: Petrobras logró en 2025 una producción petrolera de 2.4 millones de barriles diarios, al tiempo que Pemex promedió 1.63 millones de barriles, incluyendo lo de socios.

Juan Carlos Carpio Fragoso, director general de Pemex, indicó que la firma de este memorando brinda oportunidades de beneficios mutuos tanto para las empresas como para México y Brasil.

“Establece un marco de colaboración estratégica y técnica para evaluar, desarrollar y ejecutar, de manera conjunta, proyectos potenciales e integrales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos”, refirió.

Por su parte, Magda Chambriard, presidenta de Petrobras, sostuvo que este “instrumento de cooperación estratégica con un potencial significativo para Petrobras, puede posicionar a la empresa como socia de Pemex en un escenario de fortalecimiento de la exploración y producción petrolera en México”.

Agregó que la compañía brasileña tiene interés en la exploración del Golfo de México, así como en procesos industriales de refinación, petroquímica y fertilizantes, y recalcó esta alianza “entre las dos empresas estatales será beneficiosa para ambos países”.

El acuerdo, precisó Pemex, tiene vigencia por dos años con opción a ser renovado, y también aborda sectores de cooperación en refinación, petroquímica, fertilizantes, procesamiento de gas y recuperación de líquidos, eficiencia energética y reducción de emisiones, entre otros.

Aquellos sectores que no estén especificados dentro el MoU, pero sean identificados durante la vigencia del mismo, podrán ser objetos de negociaciones futuras y dependerán de la firma de instrumentos específicos, considerando los análisis de viabilidad, indicó Pemex.

Además, el acuerdo también contempla el intercambio de información técnica, así como conocimientos tecnológicos y mejores prácticas entre ambas empresas, con especial enfoque en la experiencia de Petrobras en operaciones offshore de alta complejidad, es decir, aquella exploración y producción de hidrocarburos que es realizada mar adentro.

A la firma del convenio, asistió Juan José Vidal Amaro, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener), quien hizo votos porque dicha declaración de cooperación se transforme en bienestar para los pueblos de Brasil y México.

“La presidenta Claudia Sheinbaum nos ha encargado trabajar de manera pronta y eficaz para establecer una alianza estratégica que sea positiva para Brasil y que sea positiva para México, esto, con el objetivo de seguir fortaleciendo a nuestras empresas nacionales de petróleo mediante lazos de cooperación técnica y el intercambio de conocimientos y mejores prácticas”, señaló el funcionario durante la firma.

Aseguró que ambos países tienen la oportunidad única de sumar capacidades y fortalezas para engrandecer las dos naciones latinoamericanas.

Aplican a 40 hospitales tecnología de alta gama

| Por Yulia Bonilla |

Las instituciones públicas de salud dieron un “salto tecnológico” con la adquisición de diversos dispositivos clínicos de última generación, que permitirán reducir el tiempo de espera en la atención de las y los pacientes, así como mejorar la precisión de sus diagnósticos médicos especializados.

Con esto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se reparan los “daños” que se cometieron en administraciones pasadas contra el sistema de salud: “Estamos resarciendo los profundos daños que generó el neoliberalismo en el sistema de salud. Todavía, además, mejorando, actualizando y potenciando el Servicio Universal de Salud y los sistemas de salud públicos del país, porque está bien que haya salud privada, nadie dice que no, pero el Estado tiene una obligación: El acceso a la salud a todas y todos los mexicanos (...) Nuestra visión es que el Estado debe garantizar el acceso a la salud desde la prevención hasta la atención de la enfermedad más compleja”.

El Dato: Los equipos clínicos fueron comprados directamente a los fabricantes gracias a reformas legales de la Ley de Adquisiciones, lo que implicó un ahorro significativo por unidad.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, detalló que, desde abril, la dependencia inició la incorporación de 42 tomógrafos de última generación y otros dispositivos clínicos de alta tecnología en 40 hospitales de 19 estados, tanto en nosocomios de alta especialidad como en regionales y de zona.

Con estos tomógrafos que incorporan inteligencia artificial, dijo, se emite menor radiación a los pacientes y son capaces de generar más de 256 imágenes por rotación, que permiten un diagnóstico más detallado en comparación con los equipos anteriores, que generaban sólo 16 cortes; además de generar imágenes tridimensionales que permiten observar el órgano desde distintos ángulos con mayor precisión y lo cual reduce el tiempo del estudio.

La jefa del Ejecutivo con Zoé Robledo, titular del IMSS, en conferencia de prensa, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Al ahondar sobre el proceso de diagnóstico, explicó que antes se realizaban entre 20 y 25 estudios por día para generar un expediente clínico completo, pero con la implementación de las nuevas tecnologías se pueden generar más de 50 análisis clínicos que sustentan evaluaciones más precisas y se reduce el tiempo de espera de los pacientes.

El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, presentó la implementación de telemedicina para ofrecer consulta de especialidades a distancia a los pacientes, a quienes se les evita transportarse desde largas distancias o a otros estados, para recibir diagnósticos y tratamientos especializados.

Describió que, hasta ahora, 859 unidades médicas ya cuentan con esta modalidad de atención. Para dimensionar el beneficio de este esquema, expuso que una Unidad de Medicina Familiar en Pichucalco, Chiapas, brinda atención médica en múltiples especialidades.

La medida ha permitido incrementar de 239 a 859 unidades de telemedicina en el país y se espera que, con dicha infraestructura, se optimice la utilización del expediente clínico electrónico de las y los pacientes.

El director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, destacó que el programa La Clínica es Nuestra, permite a las comunidades gestionar los recursos asignados a los centros de salud y los beneficiarios deciden los aspectos prioritarios que se atienden en infraestructura y mobiliario.

Derivado de ello, informó, en 2025 se entregaron cuatro mil 608 millones de pesos para beneficiar a ocho mil 483 unidades médicas, con la participación de 64 mil personas. En menos de un año, destacó, se han conseguido más de 42 mil proyectos de mejora a las unidades de salud, a las que se les asignó 53 por ciento de los recursos en infraestructura.

Alejandro Svarch convocó a participar en la conformación de nuevos comités en las comunidades para la edición del 2026.

Al concluir, el funcionario anunció que, por primera vez, el programa considerará a 153 unidades médicas del estado de Yucatán, ya que recientemente se incorporó al esquema de federalización de la salud que el IMSS Bienestar representa.