Roberto Velasco recibe al presidente de Suiza en su visita a México

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recibió este lunes en México al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y a su esposa, Caroline Merotto, al inicio de una visita oficial centrada en la relación económica entre ambos países.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el mandatario suizo sostendrá un encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum el próximo miércoles. El objetivo, según la dependencia, será fortalecer los “vínculos económicos y comerciales” entre ambas naciones.

Durante la recepción, Velasco dio la bienvenida a Parmelin y Merotto en nombre del Gobierno mexicano. La Cancillería señaló que la agenda bilateral busca ampliar el diálogo político y mantener el acercamiento entre México y Suiza.

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Según información oficial de la SRE, ambos países prevén colocar en la reunión presidencial los temas de cooperación económica y comercio. La visita marca un nuevo contacto de alto nivel entre ambos gobiernos.

📸 Esta tarde, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) dio la bienvenida a nuestro país, al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin (@ParmelinG) y a su esposa, Caroline Merotto. El mandatario suizo realiza una visita oficial a México para reunirse con la presidenta… pic.twitter.com/hXrHygd9AG — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 7, 2026

Por su parte, el presidente de Suiza compartió una foto en México con una playera de la selección de su país quien se enfrenta mañana a la selección de Colombia en los octavos de final.

Además, pidió a sus compatriotas, utilizar ropa de color rojo o blanco y compartirlo en redes sociales, tal como él lo hace desde su visita a México.

En la fotografía se puede observar de fondo la bandera mexicana mientras Parmelin sonríe.

“Esta noche a las 22 horas Suiza no solo mira – juega con todo el corazón. Hacedlo como yo aquí en México en el octavo de final del Mundial contra Colombia: Llevad algo rojo y blanco y publicadlo con #NatiChallenge. Seamos juntos el 12º hombre", expresó a través de un mensaje en redes sociales.

Heute Abend um 22 Uhr schaut die Schweiz nicht nur zu – sie spielt mit ganzem Herzen ❤️🤍 Macht es beim WM-Achtelfinale gegen Kolumbien wie ich hier in Mexiko: Tragt etwas Rot-Weisses und postet es mit #NatiChallenge. Lasst uns gemeinsam der 12. Mann sein 🙌🏻🇨🇭 #HoppSchwiiz pic.twitter.com/I9puCIaTKE — Guy Parmelin (@ParmelinG) July 7, 2026

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LMCT