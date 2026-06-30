SRE reconoce a elementos de Defensa por apoyo en Venezuela

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció al personal de Defensa que realiza labores de búsqueda y rescate en apoyo al pueblo venezolano, como parte de la respuesta humanitaria de México ante una emergencia natural.

“Sin importar cuándo ni dónde se les requiera, siempre están ahí”, expresó la Cancillería en un mensaje difundido en redes sociales, en el que destacó la labor de “los hombres y mujeres en las filas de la Defensa”.

De acuerdo con la dependencia, el personal militar acude cuando “la naturaleza pone en riesgo comunidades enteras”, una tarea que, afirmó, refleja “la vocación humanitaria de nuestras Fuerzas Armadas”.

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Relaciones Exteriores también resaltó la “entrega permanente, disciplina y compromiso inquebrantable” de los elementos que participan en esas acciones y expresó “toda nuestra gratitud” por el apoyo brindado en Venezuela.

Sin importar cuándo ni dónde se les requiera, siempre están ahí. Nuestro máximo reconocimiento a los hombres y mujeres en las filas de @Defensamx1 que, cuando la naturaleza pone en riesgo comunidades enteras, demuestran de inmediato la vocación humanitaria de nuestras Fuerzas… pic.twitter.com/9s7IoUFAYt — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 30, 2026

El reconocimiento de la Cancillería ocurre luego de que personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional fuera desplegado a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que sacudieron al país sudamericano y dejaron múltiples afectaciones en varias comunidades.

Desde su llegada a la zona del desastre, los rescatistas mexicanos han trabajado en coordinación con las autoridades venezolanas para localizar sobrevivientes entre los escombros, apoyar en las tareas de atención a la emergencia y contribuir en la evaluación de las zonas afectadas por los sismos.

En días recientes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, difundió un video en el que se observa a integrantes del contingente mexicano participar en el rescate con vida de un menor de 11 años que permanecía atrapado bajo una estructura colapsada en el estado de La Guaira. El menor fue localizado tras varias horas de trabajo coordinado entre los equipos de emergencia.

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MSL