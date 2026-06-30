México enviará 7 plantas de luz a Venezuela y barco con insumos, adelanta Presidenta Sheinbaum

Este martes, México robustecerá la ayuda para Venezuela, país azotado por dos terremotos la semana pasada, y enviará plantas que auxilien ante la falta de energía, así como insumos alimentarios para la población, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Para este 30 de julio se alistó el envío de un avión con siete plantas de luz, además de que la Secretaría de Marina ya habilitó un barco para llevar todos los alimentos y demás artículos que se han recolectado para los damnificados.

Durante su conferencia de prensa, la Presidenta Clauda Sheinbaum comentó que el responsable del grupo de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya sostuvo una reunión con autoridades venezolanas para conocer más detalles de lo que necesita aquel país.

“Van a enviarse alrededor de ocho siete u ocho plantas, dijo hoy el siete plantas eh de luz que salen en un avión el día de hoy para llegar allá de emergencia y estamos preparando un barco con la Secretaría Marina para que la colecta de víveres y otros insumos que se ha estado haciendo, también por distintas instituciones, incluso la embajada de Venezuela en México, puede recogerse y llevarse una parte en avión y otra parte ya por barco”, declaró Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum Pardo reprodujo un video sobre las labores de rescate realizadas por los militares mexicanos, lo cual dijo que provoca orgullo al país “y se lleva en el corazón”.

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FGR