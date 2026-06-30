Inauguran exhibición del Museo del Desierto, en el AIFA

Este lunes 29 de junio de 2026 se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la exhibición de siete paleo-reconstrucciones de dinosaurios, de la Asociación “Amigos del Desierto de Coahuila” en el interior del edificio terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

A dicho espacio asistieron representantes del gobierno de Coahuila, como Blas José Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del gobierno estatal.

De igual forma, Hilda Flores Escalera, representante del gobierno de Coahuila en la Ciudad de México; Martha Moncada Zertuche, encargada del Despacho de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos.

De la asociación “Amigos del Desierto de Coahuila”, Arturo González González, director general del Museo del Desierto. y Directivos del AIFA.

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FGR