SSa: 430 mil mexicanos viven con VIH; Gobierno de CSP fija meta de cobertura médica a 95%

En México se estima que 430 mil personas viven con VIH, contexto en el cual la Secretaría de Salud se ha fijado entre sus metas que al menos 95 por ciento de los pacientes sean identificados, tratados y en control hacia el final del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría, David Kershenobich, expuso que sólo 70 por ciento de los pacientes están identificados, por lo que el objetivo para los siguientes años será el de hallar a 128 mil más.

“El reto importante de aquí al 2030 es precisamente la detección de 128 000 personas que aún no saben que viven con VIH y por eso es muy importante insistir en el diagnóstico para alcanzar la meta del 95% diagnosticados, 95 por ciento tratados y 95 en control viral”, puntualizó David Kershenobich.

Recordó que la prueba de VIH se realiza de manera gratuita en todas las instancias de salud y sostuvo que su tratamiento es gratuito y el abasto está totalmente garantizado, ya que los fármacos han formado parte de la compra consolidada del sector.

“Es muy importante mencionar que la atención es gratuita y sin importar la derechohabiencia para el realizarse la prueba de VIH y está disponible en todas las unidades de primer nivel en las 32 entidades federativas”, afirmó.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Subrayó que todas las personas que viven con esta enfermedad reciben el tratamiento sin interrupciones, ya que se les brindan dosis para al menos tres meses, de manera que además se les evitan traslados seguidos hasta los puntos de entrega.

“El tratamiento también es gratuito y el abasto está asegurado. Todas las personas derechohabientes del IMSS, del IMSS Bienestar, de PEMEX, servicios estatales, las Fuerzas Armadas Marina tienen medicamento gratuito para el VIH”, afirmó.

Asimismo, recordó que una persona con el virus en tratamiento y con control virológico sostenido no transmite la enfermedad.

Además de esto, se buscaría avances en el diagnóstico, en el tratamiento y la prevención.

El funcionario afirmó que México asegura el acceso universal a la prevención y atención, además de que forma parte del esquema universal de salud que echó a andar este gobierno.

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FGR