Secretaría de Salud anuncia Semana Nacional de Vacunación 2026 con énfasis en sarampión

En el marco de la 24ª Semana de la Vacunación en las Américas y la Semana Mundial de Inmunización 2026, la Secretaría de Salud anunció la realización de la Semana Nacional de Vacunación 2026, que se llevará a cabo del 25 de abril al 2 de mayo en todo el país, bajo el lema “Vacunar es amar”.

La jornada tiene como objetivo fortalecer el Programa de Vacunación Universal mediante la recuperación de esquemas incompletos y el aumento de coberturas, especialmente en niñas, niños, adolescentes, personas adultas, mujeres embarazadas, adultos mayores y grupos en situación de riesgo.

Durante esta campaña intensiva, las autoridades de salud estiman aplicar alrededor de 1.7 millones de dosis de vacunas, todas de manera gratuita, como parte de las acciones prioritarias para la prevención, control y eliminación de enfermedades.

Entre los biológicos que se estarán aplicando destacan la BCG y Hepatitis B para recién nacidos; la hexavalente acelular, neumocócica conjugada y rotavirus para menores de un año; así como la triple viral contra sarampión, rubéola y parotiditis en la primera infancia.

Vacuna contra el sarampión ı Foto: Especial.

También se contemplan refuerzos como la DPT en población infantil, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en niñas, niños y adolescentes, así como dosis de tétanos, difteria y tos ferina (Td y Tdpa) para adolescentes, adultos, mujeres embarazadas y personal de salud.

Asimismo, se aplicarán vacunas contra influenza estacional y COVID-19 en menores de cinco años, población en riesgo, personal médico y adultos mayores, además de la vacuna contra neumococo para personas mayores de 60 años.

La aplicación se realizará en unidades de salud, puestos semifijos ubicados en zonas de alta afluencia y mediante brigadas móviles que recorrerán comunidades rurales y de difícil acceso.

Como parte de la estrategia, también se implementarán visitas casa por casa, revisión de Cartillas Nacionales de Salud y campañas de sensibilización para fomentar la vacunación oportuna.

Finalmente, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a acudir a su unidad médica más cercana para completar sus esquemas de vacunación, destacando que las vacunas son seguras, gratuitas y una de las herramientas más eficaces para proteger la salud individual y colectiva.

Habrá puestos semifijos ubicados en zonas de alta afluencia ı Foto: Especial

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LMCT