Liberan a conductor y despachador del Tren Interoceánico detenidos por descarrilamiento en Oaxaca

Vagones del Tren Interoceánico que se descarrilaron el pasado 28 de diciembre.

Ricardo Mendoza Cerón, identificado como jefe de despachadores del Tren Interoceánico, y Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor del tren que descarriló el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, fueron puestos en libertad este miércoles.

De acuerdo con El Universal, la jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz, del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, con residencia en Cintalapa, declaró el sobreseimiento de la causa penal 7/2026 y aprobó la reparación del daño anunciada el pasado 8 de abril por la titular de la Fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos.

En ese entonces, la fiscal informó que 145 personas, entre ellas 114 adultos y 31 menores de edad, habían recibido la reparación integral del daño, lo que derivó en la extinción de la acción penal.

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El accidente ferroviario ocurrió el 28 de diciembre de 2025 en el tramo Chívela–Nizanda, en Oaxaca, y dejó un saldo de 14 personas muertas y más de cien heridas.

Por los hechos, Ricardo Mendoza Cerón y Felipe de Jesús Díaz Gómez fueron detenidos en enero y, derivado de la investigación, la FGR acreditó la presunta participación de ambos en los delitos de homicidio y lesiones culposas, por los que fueron vinculados a proceso.

A ambos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que fueron ingresados al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 14, conocido como “El Amate”, de donde se esperan que sean liberados en las próximas horas.

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cehr