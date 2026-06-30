Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer… estamos tranquilos: CSP ante definición sobre TMEC

En la antesala del arranque formal para la revisión tripartita del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el equipo mexicano ya hizo todo lo que se pudo y están tranquilos.

Este 1 de julio se realizará una llamada virtual entre los representantes comerciales de los tres países, que en el caso de México se trata del secretario de Economía, Marcelo Ebrard; en el de Estados Unidos, su representante Jamieson Greer, y de Canadá, el ministro responsable del Comercio, Dominic LeBlanc.

En dicha reunión se definirán las posturas de cada gobierno en torno al tratado comercial de Norteamérica, respecto de lo cual tanto México como Canadá ya manifestaron semanas atrás que su voluntad es que el TMEC se mantenga otros 16 años.

“Es un primer posicionamiento sobre la reunión y luego vienen diversos periodos de revisiones. Entonces, se ha hecho todo lo que teníamos que hacer, absolutamente todo y vamos a seguirlo haciendo hacia adelante”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa.

No obstante, uno de los escenarios es que el gobierno de Donald Trump vaya únicamente por 10 años, lo cual es lo que establece el propio convenio trilateral, mismo en el que se apunta que en caso de que se vaya por esta opción, se deberán de acordar revisiones periódicas.

“Una de las expectativas y las posibilidades es que se llegue a acordar revisiones anuales o periódicas puede haber varias opciones de acuerdo con el mismo tratado. Lo que puede ocurrir está determinado en el tratado, no es una ocurrencia de alguien”, dijo la Presidenta.

Claudia Sheinbaum Pardo. ı Foto: Captura de pantalla.

Sheinbaum Pardo se dijo tranquila de lo que ocurrirá, independientemente de la postura que asuma Estados Unidos, ya que no sólo los gobiernos están de acuerdo con que el TMEC se mantenga, sino que los empresarios también pugnan por que sea así.

“Confiamos, porque además los mayores defensores del tratado son los propios empresarios que tienen inversiones en México, en Canadá y en Estados Unidos y que producen artículos o bienes que se producen en cadenas de producción que están vinculadas con los tres países. Entonces, mañana viene la reunión y ya el jueves estaremos informando, digamos que nosotros estamos tranquilos, en el sentido de que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y ya depende mucho pues de la posición del gobierno de Estados Unidos, pero eso no quiere decir que se acabe el tratado”, dijo.

Descartó que por ahora tenga contemplada una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, aunque destacó que ya han conversado con regularidad y sostuvo que hay una buena relación y comunicación entre ambas partes.

“Hemos hablado. No tenemos planeada una conversación para mañana, porque hemos hablado; a veces se hace la comunicación, a veces consideramos que no es necesario comunicar las llamadas de teléfono que tenemos. Pero hay una buena relación con el presidente Trump y hay mucha comunicación de la Secretaría de Economía con su contraparte o sus contrapartes porque son dos secretarías”, comentó.

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FGR