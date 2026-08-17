FGR niega investigación contra Andy López Beltrán por presunto huachicol fiscal

Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena, el 6 de diciembre de 2013.

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó este lunes que exista una indagatoria por contrabando de hidrocarburos contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de una breve publicación en la red social X, calificó como “falsa” la información difundida en medios de comunicación, en la que se afirma la participación de testigos protegidos en supuestas acusaciones contra el exsecretario de Organización de Morena.

En ese sentido, la FGR enfatizó que el Ministerio Público de la Federación “no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria” contra “Andy”.

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FGR niega investigación contra Andrés Manuel López Beltrán. ı Foto: X, @FGRMexico

Lo anterior, luego de que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa a Andrés Manuel López Beltrán, quien, a través de una carta dirigida al presidente Donald Trump, acusó que la decisión “es de carácter político”.

En la misiva, también calificó la medida como una acción “politiquera y propagandística”, la cual no tiene sustento debido a que, dijo, las autoridades estadounidenses no cuentan pruebas que lo relacionen con “algún acto inmoral o delictivo” .

Andrés Manuel López Beltrán anunció la cancelación de su visa de Estados Unidos. ı Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro)

Posteriormente, el Partido Acción Nacional (PAN) exigió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar las cuentas del militante de Morena; además, solicitó a la FGR investigar supuestos vínculos con el contrabando de combustible y evasión de impuestos, conocido como “huachicol fiscal”.

Asimismo, el vocero del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Jorge Triana Tena, también exigió a Andrés Manuel López Beltrán publicar el documento con el que Estados Unidos le notificó los motivos de la revocación de su visa.

“En su publicación de redes sociales, él dice que le fue notificado por escrito, ahí deben venir las razones”, demandó. “Que abra en aras de la transparencia, ya que Morena y [Claudia] Sheinbaum, convirtieron este tema en un asunto de relevancia nacional y de soberanía, que abra ese documento y lo transparente. ¿A qué le teme?“, cuestionó.

Integrantes del CEN del PAN en conferencia de prensa sobre Andrés Manuel López Beltrán, el 16 de agosto de 2026. ı Foto: X, @JorgeRoHe

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha manifestado su respaldo al tabasqueño al afirmar “una visa no define a una persona”. Además, consideró que la medida tiene “un sentido de injerencia en la política mexicana”.

El retiro del visado sucede a menos de cuatro meses de que fiscales federales de Nueva York presentaron cargos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Con información de Elizabeth Hernández

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cehr