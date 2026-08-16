PAN exige congelar cuentas e investigar a Andy López Beltrán tras retiro de visa de EU

Integrantes del CEN del PAN en conferencia de prensa sobre Andrés Manuel López Beltrán, el 16 de agosto de 2026.

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar, “de inmediato” y de manera preventiva, las cuentas de Andrés Manuel López Beltrán y de su círculo cercano, y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir una carpeta de investigación por presuntos vínculos con el contrabando de combustible y evasión de impuestos, conocido como “huachicol fiscal”.

Lo anterior, después de que Estados Unidos revocó la visa al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, algo que el PAN atribuyó a supuestos “vínculos criminales, [riesgos a la] seguridad nacional o contubernio con algún grupo considerado terrorista”, es decir, con los cárteles de la droga.

Hoy, desde el CEN de @AccionNacional, ofrecimos una conferencia de prensa junto a @maxcortazarl, @JTrianaT y @FDoringCasar para exigir respuestas ante los señalamientos que involucran a “Andy” López Beltrán y sus presuntos vínculos con el crimen organizado.



Desde el PAN… pic.twitter.com/R9Acm3NQHD — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) August 16, 2026

‘¿A qué le teme?’: PAN exige a ‘Andy’ publicar notificación de revocación de visa

En conferencia de prensa, el vocero del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Jorge Triana Tena, también exigió a Andrés Manuel López Beltrán publicar el documento con el que Estados Unidos le notificó los motivos de la revocación de su visa.

“En su publicación de redes sociales, él dice que le fue notificado por escrito, ahí deben venir las razones”, solicitó. “Que abra en aras de la transparencia, ya que Morena y [Claudia] Sheinbaum, convirtieron este tema en un asunto de relevancia nacional y de soberanía, que abra ese documento y lo transparente. ¿A qué le teme?“, cuestionó.

Por separado, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, extendió el reclamo a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a la que pidió explicar las razones por las que le retiraron la visa al hijo del expresidente.

“Para el PAN, el hijo es la consecuencia de la permisividad del padre. ‘Andy’ López es todo lo que es, y fue, a razón de la permisividad de Andrés Manuel López Obrador. Y que no nos vengan a decir que el presidente no sabía nada, porque el mismo presidente inmortalizó en sus palabras que nada de que no se entera el presidente de lo que está pasando” Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN



No obstante, Jorge Triana descartó solicitar información a la Embajada de Estados Unidos en México, para “no echarle más leña a la hoguera”.

“No sabemos si la intención es política”, reconoció. “Lo que sí sabemos es que el fondo es totalmente legal, legítimo y nosotros lo hemos venido denunciando desde hace no meses, años”, agregó.

Por otra parte, cuestionó una eventual candidatura de Andrés Manuel López Beltrán para competir por una diputación federal, y advirtió sobre la posibilidad de obtener fuero constitucional, con lo que, apuntó, “pueden alegar que, como lo señalaron y le retiraron su visa desde Estados Unidos, ya es una injerencia y encuadra en esa ambigüedad, en ese costal de ambigüedades que ellos llaman injerencia extranjera”.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr