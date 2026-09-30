Lotería Nacional devela billete por el 50 aniversario de la SOGEM

Con motivo del cincuenta aniversario de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), la Lotería Nacional presentó un billete conmemorativo correspondiente al Sorteo Superior No. 2900, el cual se llevará a cabo el próximo viernes 9 de octubre de 2026 a las 20:00 horas. Este boleto especial rinde homenaje a la institución por su trayectoria de medio siglo en la protección patrimonial y moral de las y los creadores, así como por su papel clave en las industrias de la literatura, el cine, el teatro, la radio y la televisión.

El diseño del boleto fue develado en el Teatro sede de los sorteos tradicionales en una ceremonia encabezada por Olivia Salomón, titular de la Lotería Nacional, y por los directivos de la SOGEM, Manuel Rodríguez Ajenjo, presidente del Consejo Directivo, y Gloria López Cruz, directora general. Al acto asistieron también la actriz Delia Beatriz de la Cruz Delgado “Macaria”, nombrada madrina de honor del aniversario, y Omar Fierro, secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Durante el evento, la directora de la Lotería Nacional destacó que cada billete actúa como un mensajero de la memoria colectiva del país. Salomón enfatizó la trascendencia de defender el trabajo autoral frente a las nuevas tecnologías, señalando que la misión de la SOGEM cobra mayor vigencia ante el avance de las plataformas digitales y la inteligencia artificial, herramientas que no pueden sustituir la sensibilidad ni la imaginación humana.

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Por su parte, Manuel Rodríguez Ajenjo expresó el agradecimiento de la agrupación de escritores al ver plasmada la imagen de la SOGEM en un billete de la Lotería Nacional, institución que cuenta con 256 años de existencia. El presidente del Consejo Directivo detalló que el billete está ilustrado con los rostros de cuatro figuras históricas de la sociedad: Caridad Bravo Adams, Fernanda Villeli, Emilio Carballido y Víctor Hugo Rascón Banda.

En su intervención, la actriz “Macaria” reconoció la trayectoria de ambas instituciones en favor del país y bromeó brevemente caracterizada como su personaje “Doña Magda” sobre la adquisición del boleto. En tanto, Omar Fierro ratificó el compromiso de trabajo conjunto entre la ANDA y la SOGEM para garantizar la protección continua de los derechos de autor, de voz y de imagen de los artistas en el entorno actual.

#LoteríaInforma | Lotería Nacional celebra 50 años de la Sociedad General de Escritores de México 🇲🇽✨



Nuestra directora general, la Mtra. Olivia Salomón, encabezó la develación del billete del #SorteoSuperior No. 2900, dedicado al 50 aniversario de la Sociedad General de… pic.twitter.com/sxRvAz0FmD — Lotería Nacional (@lotenal) September 30, 2026

El Sorteo Superior No. 2900 ofrecerá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total repartible de 51 millones de pesos. Para esta emisión se pusieron en circulación dos millones 400 mil “cachitos” en todo el territorio nacional, disponibles a través de billeteros tradicionales, puntos de venta autorizados y plataformas digitales oficiales. La transmisión del sorteo se realizará en vivo mediante el canal institucional de YouTube de la dependencia.

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JVR