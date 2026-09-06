Lotería Nacional celebra los 57 años del Metro con billete conmemorativo

Autoridades y representantes sindicales develan el billete conmemorativo de la Lotería Nacional por los 57 años del Metro.

Con un tiraje de más de dos millones de “cachitos” alusivos al 57 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Lotería Nacional celebra la trayectoria del principal medio de movilidad de la Ciudad de México y zona metropolitana, el cual es un referente de transporte público ferroviario, masivo y de bajo costo a nivel nacional.

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajador del Metro, encabezada por el director general del organismo, Adrián Rubalcava Suárez, y por el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), Fernando Espino Arévalo, el billete de lotería fue presentado a trabajadoras y trabajadores del Metro.

El cachito alusivo al 57 aniversario del STC Metro repartirá una bolsa total de 43 millones de pesos a nivel nacional. ı Foto: Lotenal

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, invitada especial a la conmemoración del Día del Trabajador del Metro, expresó que cada billete de la Lotería Nacional cuenta una historia, “y el que hoy presentamos, narra una que millones de personas sienten como propia: la historia del Metro de la Ciudad de México”.

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Al felicitar de manera especial a las trabajadoras y trabajadores, Olivia Salomón enalteció esta celebración dedicada al Metro, una de las grandes obras públicas de México, “pero también a quienes han hecho posible este camino con su trabajo, su experiencia y su compromiso”.

Con un tiraje de más de 2 millones de cachitos, la Lotería Nacional reconoce la trayectoria del principal transporte de la CDMX. ı Foto: Lotenal

Los trabajadores del Metro, a través de su dirigente, Fernando Espino, recibieron con beneplácito la noticia, ya que reconoce la trayectoria de quienes han aportado experiencia y contribuido a la consolidación del Metro.

El billete de lotería, develado oficialmente por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, estará disponible con los loteros de todas las entidades del país e incluye, un premio mayor de 11 millones de pesos en una serie, y una bolsa total repartible de 43 millones de pesos, mediante la emisión de 2 millones 400 mil cachitos, que llevarán esta celebración a cada rincón del país. El sorteo de este billete se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre.

Olivia Salomón encabeza la presentación del billete especial en el marco del Día del Trabajador del Metro. ı Foto: Lotenal

El presidente del SNTSTC, Fernando Espino, resaltó que celebrar 57 años de historia, esfuerzo y servicio, el Metro es posible gracias la capacidad, experiencia y profundo compromiso de generaciones de trabajadoras y trabajadores del más importante transporte de la capital y de la zona metropolitana, al servicio de millones de personas, “símbolo de la movilidad, el trabajo, el progreso y el desarrollo de la Ciudad de México”.

Reconoció y agradeció el diálogo y el entendimiento con la administración que encabeza la jefa de Gobierno, y que ha permitido impulsar un programa integral de fortalecimiento del Metro, que incluye el mantenimiento y la rehabilitación de trenes, la adquisición de nuevas unidades, la modernización de las instalaciones fijas y la próxima rehabilitación de la Línea 3, entre otras acciones prioritarias.

El cachito alusivo al 57 aniversario del STC Metro repartirá una bolsa total de 43 millones de pesos a nivel nacional. ı Foto: Lotenal

Por su parte, el director general del STC, Adrián Rubalcava, también agradeció a la Lotería Nacional la emisión de un billete conmemorativo al 57 aniversario del Metro, porque, dijo, representa una colección importante que ya forma parte de la memorabilia de este organismo de movilidad.

Agregó, con la directriz y el respaldo de la jefa de Gobierno, el Metro camina hacia una nueva etapa, marcada por la recuperación del número de sus usuarios que diariamente se transportan y eligen este sistema por la rapidez de sus desplazamientos.

Directivos y trabajadores celebran 57 años de servicio del Metro con una emisión especial que circulará en todo el país. ı Foto: Lotenal

Subrayó que ante los retos futuros, como lo es la próxima modernización de la Línea 3, la experiencia de las y los trabajadores de las áreas técnicas será de gran valor para la innovación en el sistema de vías y pilotaje automático, así como la incorporación de nuevos trenes.

Para concluir, Rubalcava Suárez enfatizó que todos los logros mencionados se construyen en equipo, y, en el Metro, más que equipo, es familia: la familia Metro.

En la ceremonia del 57 aniversario del Metro, convocada por el SNTSTC, también estuvieron presentes Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad; Cristóbal Arias, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, acompañado de los magistrados José Gonzalo Espina, Jorge Arturo Flores, Julio Peralta e Ignacio Castillo; Everardo Bustos, secretario general ejecutivo del SNTSTC y los subdirectores generales de Mantenimiento y de Operación del STC, Omar Moya y Pedro Gerardo Santana, respectivamente.

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