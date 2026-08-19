Billete de la Lotería Nacional reconoce al TFJA por 90 años de justicia

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezó la ceremonia donde se reconoció la trayectoria del órgano jurisdiccional.

Los ciudadanos se benefician de un sistema de justicia robusto y transparente. En un gesto de reconocimiento a esta labor fundamental, Lotería Nacional ha emitido un billete conmemorativo para celebrar los 90 años del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Esta iniciativa busca destacar la labor esencial del Tribunal como garante de la legalidad y protector de los derechos de los mexicanos frente a la administración pública.

El billete del Sorteo Mayor No. 4025, que ya circula por todo el país, no solo ofrece la oportunidad de ganar un premio principal de 21 millones de pesos, sino que también lleva un mensaje sobre la importancia de la justicia y el compromiso social del TFJA.

Desde su fundación en 1936, el TFJA ha evolucionado de ser una instancia para resolver controversias fiscales a convertirse en un Tribunal autónomo y especializado. Su función es crucial para asegurar que las acciones administrativas del Estado se apeguen a la ley y para fortalecer la lucha contra la corrupción en el país.

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El Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), José Ramón Amieva Gálvez, destacó la transparencia institucional. ı Foto: Especial.

Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, destacó que cada “cachito” es un vehículo para reconocer a las instituciones que construyen México. “Este billete lleva por todo México el reconocimiento a quienes han hecho de la justicia una forma de servir al país”, afirmó durante la develación del billete en la Ciudad de México.

Por su parte, José Ramón Amieva Gálvez, Magistrado Presidente del TFJA, subrayó la imparcialidad y objetividad con la que operan los magistrados, siempre con una visión progresiva y humanista de la justicia. “Nunca hemos dudado del resultado de un sorteo de la Lotería Nacional, un proceso limpio, claro, honesto, transparente. Hago ese símil con el proceso que nosotras y nosotros como personas juzgadoras debemos emitir en nuestras sentencias”, comparó.

Amieva Gálvez también resaltó la función social de la Lotería Nacional, cuyos recursos se destinan a obras y acciones de beneficio social. Esta conexión refuerza la idea de que tanto la justicia como la lotería buscan servir al pueblo mexicano.

La creación del Tribunal fue impulsada por el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien en 1936 buscó establecer una instancia donde el Estado dejara de ser juez y parte ante las inconformidades ciudadanas. A 90 años de su origen, su misión sigue siendo indispensable: que la ley proteja, que la justicia dé certeza y que las instituciones estén siempre al servicio del pueblo.

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Nuestra directora general, la Mtra. @OliviaSalomonV, encabezó junto al Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Ramón Amieva Gálvez, la develación del billete del #SorteoMayor No. 4025, dedicado al 90 Aniversario de esta… pic.twitter.com/nzVFVkm5Ek — Lotería Nacional (@lotenal) August 19, 2026

El Sorteo Mayor No. 4025 ofrece una bolsa repartible de 66 millones de pesos y cuenta con tres millones 600 mil cachitos disponibles. El sorteo se realizará el martes 25 de agosto de 2026 y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Lotería Nacional.

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JVR