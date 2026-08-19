Lilly Téllez reta a Morena a romper sus visas en apoyo a Andy López Beltrán: ‘¿o son puras palabritas?’

La senadora Lilly Téllez, del PAN, y una fotografía de Andrés Manuel López Beltrán, el 19 de agosto de 2026.

“A ver, rompan sus visas a Estados Unidos”. Con este desafío, la senadora del PAN, Lilly Téllez García, llevó a la tribuna de la Comisión Permanente la polémica por el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, y puso a prueba el discurso de los legisladores de Morena, PT y PVEM que han minimizado la decisión del gobierno de Estados Unidos.

Durante su intervención, retó a los legisladores oficialistas que aún cuentan con visa a romperla para demostrar que, como ha sostenido la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y otros integrantes de Morena, el documento no es relevante.

La senadora cuestionó la postura de integrantes de Morena, así como la importancia que, a su juicio, tiene para algunos contar con autorización para ingresar a Estados Unidos.

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“Le gusta tanto Estados Unidos al hijo de [Andrés Manuel] López Obrador que hasta su nombre lo transformó al idioma inglés: pide que le digan ‘Andy’. Ya es lo único que le queda de los Estados Unidos, el nombre: ‘Andy’”, expresó.

La panista dirigió su desafío particularmente a los legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que conservan una visa estadounidense, y les pidió demostrar con hechos que el documento carece de importancia.

“... los reto, los reto a todos estos de la bancada de los mafiosos a que en esta charola depositen sus visas, para que el apoyo que le dan a ‘Andy’, de palabra, sea de verdad; ¿o acaso o acaso son puras palabritas? A ver, rompan sus visas a Estados Unidos, los que les queda" Lilly Téllez García, senadora del PAN



Morena reconoce facultad de EU de retirar visas

Por separado, el senador Higinio Martínez Miranda, de Morena, fijó una postura distinta a la de la oposición y sostuvo que Estados Unidos tiene la facultad de decidir a quién permite ingresar a su territorio .

“El retiro de visas es una decisión, ya se dijo, de un país. El país que sea, Estados Unidos, Cuba u otro país, puede retirar la visa a la persona que considere que no debe entrar a su país”, afirmó.

En declaraciones a medios, reconoció que el caso tiene una “connotación” particular por tratarse del hijo de un expresidente de México, pero insistió en que eso no modifica la facultad de las autoridades estadounidenses.

“Sí tiene una connotación que sea el hijo de un presidente de la República, por supuesto que tiene una connotación. No la niego”, señaló. Sin embargo, consideró que el retiro de visas no debería convertirse en un tema de alcance nacional .

“El tema de las visas de 130 millones de personas, que quiten 10, 15 visas, creo que no debería ser un tema nacional”, sostuvo.

Martínez Miranda sostuvo que cualquier acusación relacionada con posibles delitos debe ser investigada y, en su caso, resuelta por las autoridades correspondientes.

“El otro tema de las acusaciones que se hagan sobre ‘Andy’, sobre otros personajes, pues esas deben seguir su curso legal”, afirmó.

El senador de Morena, Higinio Martínez, consideró que la revocación de la visa estadounidense a López Beltrán no debería ocupar la agenda nacional y acusó a Washington de buscar debilitar políticamente al gobierno mexicano. pic.twitter.com/l34heoNBnX — Angel Gallegos (@gallegoso) August 19, 2026

‘Andy’ no representa la soberanía: PRI

Por otra parte, coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, también cuestionó la defensa de Morena a Andrés Manuel López Beltrán y sostuvo que el partido oficialista enfrenta una “contradicción” al presentar el retiro de la visa como un asunto de soberanía nacional.

“‘Andy López Beltrán’ no representa la soberanía mexicana, ni representa la patria mexicana, ni representa la defensa de los principios y valores de nuestro país”, afirmó.

Añorve Baños sostuvo que el exsecretario de Organización de Morena representa, desde su perspectiva, “los negocios al amparo de su papá que hicieron en su sexenio”.

Para el PRI: “Morena trae una contradicción impresionante en la defensa de Andy ya que López Beltrán no representa la soberanía mexicana, ni representa la patria mexicana (...) lo que representa son los negocios al amparo de su papá que hicieron en su sexenio”. pic.twitter.com/LSlf8ATCTt — Angel Gallegos (@gallegoso) August 19, 2026

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