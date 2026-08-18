Sheinbaum responde al retiro de visas de EU: ‘La visa no define a un mexicano’

Ante el retiro de visas por parte de Estados Unidos a políticos, como a Andrés Manuel López Beltrán, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que esto defina a un mexicano y señaló que su administración no ha pedido ni pedirá al gobierno de Donald Trump un informe al respecto.

Durante su conferencia en Palacio Nacional comentó que, si el argumento para esta decisión es la presunta comisión de algún delito, entonces Estados Unidos deberá de presentar pruebas; no obstante, negó que haya iniciativa para abrir una conversación para que se rinda un reporte al respecto.

“La visa no define un mexicano o una mexicana. Si Estados Unidos decide quitar una visa es una decisión de Estados Unidos. Si hay un delito que perseguir, hay los mecanismos para que nos den la información o los mecanismos de juicios en particular. Pero la visa es una relación del gobierno de Estados Unidos con una persona. No tenemos por qué sentarnos a ver quién le a quién le van a quitar la visa y por qué”, dijo.

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La mandataria negó que Andrés Manuel López Beltrán se encuentre o se haya encontrado dentro de alguna investigación relativa al trasiego ilícito de combustible en México, como circuló en los últimos días.

- “¿Alguna vez estuvo en el radar, Andrés Manuel López Beltrán, con temas de huachicol?”, se le preguntó durante la conferencia matutina.

🇲🇽⚖️ Sheinbaum: no hay pruebas contra Andy López Beltrán



La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existe ninguna prueba que vincule a Andrés Manuel López Beltrán con algún delito, luego de que la FGR difundiera un comunicado sobre el caso.



🗣️ La mandataria señaló que la… pic.twitter.com/Dk5YgXgBvV — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 18, 2026

- “No estuvo. Y como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista este es un asunto político -no tiene que ver con otros temas. De injerencia en las decisiones de México”, respondió.

Reiteró su opinión respecto a que el retiro de la visa al hijo del expresidente tiene motivaciones políticas e intenciones de injerencia en la política mexicana, por parte de algunos funcionarios del gobierno estadounidense.

Aunque reiteró en varias ocasiones que el retiro de la visa es “personal” en cada caso, argumentó que el caso de López Beltrán si representa una injerencia que atenta contra la soberanía, porque se trata de una “persona políticamente expuesta”.

-“¿Y por qué entonces si es un asunto personal se toma como un asunto de defensa de la soberanía?”, se le preguntó.

-“Pues porque ¿Quién es la persona? Son personas políticamente expuestas. Así les llaman ellos. Entonces, revocan la visa y hacen un escándalo ellos por la revocación de la vida, porque ellos son los que han estado permanentemente presionando”, dijo.

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LMCT