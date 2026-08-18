Claudia Sheinbaum confirma envío de Fernando Farías Laguna a México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este martes que Argentina accedió a enviar a México al contralmirante Fernando Farías Laguna, quien es señalado como parte de la red de huachicol fiscal en el país.

Actualmente, dicha persona permanece detenida como parte de la prisión preventiva con fines de extradición en un centro penitenciario.

Tras las versiones sobre la situación de Fernando Farías Laguna, Claudia Sheinbaum dijo al final de la conferencia en Palacio Nacional que la Fiscalía General de la República (FGR) dará más información.

“Todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí va a haber un traslado, no sé si el día de hoy, mañana o pasado, pero parece indicar que sí”, respondió a la prensa esta mañana en Palacio Nacional.

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