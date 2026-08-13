EU quita visa a ‘Andy’ López Beltrán; él acusa tintes políticos

Andrés Manuel López Beltrán envió una carta a Donald Trump para reclamar la cancelación de su visa estadounidense y cuestionar el acto.

El exsecretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán, informó que Estados Unidos le canceló su visa, por lo que envió una carta al presidente estadounidense, Donald Trump, en la que califica dicha medida como un acto de “carácter político y propagandístico”.

En el texto dirigido al mandatario estadounidense, el político mexicano señaló directamente a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y a Christopher Landau, subsecretario de la misma dependencia, de haber ordenado la anulación de su permiso de ingreso al país norteamericano.

En la misiva, fechada en Teapa, Tabasco, Andrés Manuel López Beltrán afirmó que la cancelación de su visa responde a motivos políticos y rechazó que exista alguna conducta ilícita o inmoral que justifique la medida.

“Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico al estilo hitleriano”, escribió el morenista, quien sostuvo que los funcionarios estadounidenses no cuentan con pruebas en su contra.

‘Andy’ López Beltrán afirma que se ha conducido bajo principios de honestidad

El hijo del exmandatario aseguró que a lo largo de su vida pública y privada se ha conducido bajo principios de honestidad que, dijo, fueron inculcados por sus padres y que ha aplicado por convicción en su actividad política.

En su misiva dirigida al presidente estadounidense Donald Trump, Andrés Manuel López Beltrán señaló directamente a Marco Rubio y Christopher Landau. ı Foto: Cuartoscuro.

López Beltrán calificó el retiro de su visa como una “burda y perversa canallada” y cuestionó el actuar de Rubio y Landau, a quienes acusó de conducirse más como “jefes de pandillas” que como diplomáticos o políticos.

“En realidad, el hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos, pues ellos y quienes los rodean actúan como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países, gobiernos y políticos que consideran “comunistas”, “amenazas para la seguridad de Estados Unidos”, “narco terroristas” o con cualquier otra excusa para tratar de justificar sus represalias destinadas a quienes no se alinean o someten a sus afanes autoritarios, facciosos y a sus corruptelas”, afirmó en la misiva.

En su carta, también señaló que dichos funcionarios y otros integrantes del gobierno estadounidense se dedican a “espiar, acosar, intervenir y agraviar” a otros países, gobiernos y políticos bajo argumentos relacionados con el comunismo, amenazas a la seguridad de Estados Unidos o el narcoterrorismo.

La trayectoria familiar fue recordada al mencionar los valores inculcados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ı Foto: Cuartoscuro.

EU habría tomado medidas migratorias contra el círculo cercano de la 4T

La confirmación de López Beltrán ocurre después de que trascendiera que Estados Unidos habría tomado medidas migratorias contra integrantes del círculo político cercano a la llamada Cuarta Transformación.

Hasta el momento, en el texto difundido por López Beltrán no se presenta una explicación oficial del gobierno estadounidense sobre las razones específicas por las que se habría retirado su visa.

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JVR