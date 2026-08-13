SCJN propone presupuesto de 6 mil 104.5 mdp para 2027; busca equilibrar austeridad y eficiencia

El anteproyecto financiero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue remitido formalmente al Órgano de Administración Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propone un presupuesto de 6,104.5 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027. Este anteproyecto, ya remitido al Órgano de Administración Judicial, busca equilibrar la austeridad responsable con la eficiencia institucional, garantizando la operación del máximo tribunal del país tras años de ajustes y recortes internos. La iniciativa subraya la importancia de contar con los recursos necesarios para impartir justicia de manera efectiva en México.

El monto solicitado representa un crecimiento del 12.7% en términos reales, considerando el impacto inflacionario. La mayor parte de este incremento, ocho de cada diez pesos, se destinará a cubrir los sueldos y prestaciones del personal. La SCJN asegura que estas remuneraciones cumplen estrictamente con la Constitución Política, sin exceder el salario establecido para la Presidencia de la República, y en apego a la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Tarjeta Informativa | El Pleno de la #SCJN aprobó un Anteproyecto de Presupuesto de 6,104.5 mdp para 2027, bajo una política de austeridad responsable, eficiencia institucional, respeto a los derechos laborales y cumplimiento de su mandato constitucional. pic.twitter.com/jsSLZC67Qh — Suprema Corte (@SCJN) August 14, 2026

Esta propuesta surge tras importantes desafíos financieros. Durante 2025 y 2026, la SCJN enfrentó reducciones presupuestarias de 714.4 millones de pesos y 661 millones de pesos, respectivamente. Ante ello, en 2026 se implementaron medidas drásticas: eliminación de gastos de telefonía y gasolina para ministros y mandos superiores, cancelación del ajuste salarial para todo el personal, y la reducción de 83 plazas administrativas, además de suspender becas.

El anteproyecto de 2027 también busca fortalecer el mantenimiento preventivo de las instalaciones para reducir costos a largo plazo y dar continuidad a proyectos de innovación. Destaca la renovación del equipo tecnológico de Plural TV, con más de dos décadas de antigüedad. Además, se incluye una previsión para un Seguro de Gastos Médicos Mayores para todo el personal, excluyendo a ministras y ministros, una medida sujeta a la aprobación de la Cámara de Diputados.

Con este anteproyecto, aprobado por el Pleno de la Suprema Corte el pasado 6 de agosto, el Poder Judicial de la Federación refrenda su compromiso con una administración responsable de los recursos públicos. La política de austeridad se ejerce con un sentido de equilibrio, buscando la eficiencia institucional y el respeto a los derechos laborales, todo en beneficio del pueblo de México y el cumplimiento de su mandato constitucional.

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JVR