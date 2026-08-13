‘No podemos permitir que se judicialice la política’: Manuel Añorve pide respetar el debido proceso

El senador del PRI Manuel Añorve Baños demandó respeto estricto al principio de presunción de inocencia.

El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, pidió garantizar el debido proceso y evitar el uso de la justicia como un instrumento de persecución política contra adversarios.

El legislador aseveró que la aplicación de la ley debe efectuarse sin distinciones, mediante el desahogo de pruebas contundentes, procedimientos legales formales y el respeto irrestricto al principio de presunción de inocencia.

Al ser cuestionado sobre las investigaciones que involucran a Ernesto Ruffo Appel, Ángel Aguirre Rivero y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Manuel Añorve aseveró que la aplicación de la ley debe efectuarse sin distinciones, mediante el desahogo de pruebas contundentes, procedimientos legales formales y el respeto irrestricto al principio de presunción de inocencia.

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El priista señaló que el panorama actual resulta preocupante para la vida democrática nacional, al tiempo que advirtió sobre los riesgos institucionales que conlleva judicializar la política o politizar la impartición de justicia desde la estructura del poder estatal para amedrentar a quienes expresan discrepancias ideológicas.

“Lo que estamos viendo es preocupante. La justicia debe aplicarse a todos por igual, con pruebas, con procedimientos legales y respetando la presunción de inocencia. No podemos permitir que se judicialice la política o se politice la justicia, ni que desde el poder se utilicen las instituciones para perseguir a quienes piensan diferente”, señaló.

El senador del tricolor denunció la existencia de una estrategia de persecución orientada específicamente contra el dirigente priista, Alejandro Moreno Cárdenas.

Asimismo, contrastó la celeridad aplicada en las carpetas de investigación promovidas contra liderazgos de la oposición frente a la postura asumida por el oficialismo ante expedientes que salpican a integrantes de Morena.

Añorve Baños indicó que mientras hacia los opositores se promueven juicios paralelos en medios y resoluciones inmediatas, ante las irregularidades internas el grupo oficialista opta por la cautela o el silencio.

“Cuando se trata de la oposición quieren investigaciones fast track, condenas mediáticas y culpables antes de que los jueces resuelvan. Pero cuando los casos están en su propia casa, entonces piden prudencia, esperan las investigaciones o simplemente guardan silencio”, afirmó.

En ese sentido, el senador enlistó una serie de sucesos y personajes vinculados al partido en el gobierno que, afirmó, requieren investigaciones profundas hasta sus últimas consecuencias.

Entre los casos citados por el legislador destacan los acontecimientos registrados en Sinaloa, las controversias en torno a Marina del Pilar en Baja California, la trama de huachicol fiscal que presuntamente involucra al exsecretario de Marina, Ojeda, así como el desfalco millonario reportado en SEGALMEX bajo la gestión de Ignacio Ovalle.

Sobre las investigaciones sobre los exgobernadores Ernesto Ruffo Appel y Ángel Aguirre Rivero, el parlamentario reiteró que las autoridades competentes deben delimitar las responsabilidades correspondientes con apego estricto al estado de derecho y la evidencia probatoria.

Por otra parte, al referirse al caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el senador reafirmó la postura de respeto del PRI hacia las familias de las víctimas y acusó a Morena y a Andrés Manuel López Obrador de haber utilizado esta tragedia social como un mero recurso de propaganda electoral.

Finalmente, Añorve Baños aclaró que el PRI no busca pactos de impunidad para ningún actor político, sino una impartición de justicia uniforme, al tiempo que garantizó que los señalamientos sobre presuntos actos de corrupción gubernamental continuarán de manera firme.

“Que investiguen todo y a todos. Pero que quede claro: ni a Alejandro Moreno ni a los priistas nos van a intimidar, arrodillar o silenciar. Vamos a seguir denunciando los abusos del poder y señalando la corrupción, venga de donde venga”, concluyó.

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JVR