Luisa Alcalde niega que el gobierno haga ‘listas negras’ de medios y periodistas

Ante la reprobación y críticas que surgieron tras la exposición de nombres de medios y periodistas a los que se vinculó con una red de derecha dedicada a atacar al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, negó que se trate de “listas negras” o acusaciones contra la prensa mexicana.

Durante la conferencia Derecho de Réplica del 12 de agosto, la consejera expuso los hallazgos del monitoreo emprendido en redes sociales desde enero y hasta el 8 de agosto, para analizar el comportamiento de las cuentas que difunden información contra la administración en curso.

Derivado de ello, acusó que existe un “ecosistema digital” organizado en cuatro capas, donde en la primera señaló a medios y periodistas de “originar” y “legitimar” información crítica hacia el gobierno, por medio de investigaciones, noticias y opiniones.

Tras una jornada en la que los periodistas y demás personajes mencionados salieron a rechazar las acusaciones y reprobar el hecho, la consejera negó que lo expuesto se trata de una lista de “periodistas enemigos” del Gobierno.

Es falso que se hayan emitido “listas negras”.



Ante algunas reacciones al programa de ayer de Derecho de Réplica, aquí va la aclaración: pic.twitter.com/elLz3j6s5o — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) August 14, 2026

Argumentó que la presentación fue sobre el análisis que permitió ver que la información que publican los medios es maximizada por cuentas anóminas, trolls y bots para crear tendencias contra el gobierno, y es sobre éstas que se realizan los señalamientos y cuestionamientos.

“Eso no significa que esa persona o ese medio forme parte de ninguna operación. Lo que ocurre después es lo relevante… Esto es precisamente lo que estamos estudiando. No hay listas negras ni decimos que los medios estén financiando bots o trolls. Lo que aseguramos es que hay gente que sí está financiando y es evidente y la gente tiene derecho a saber este tipo de fenómenos”, dijo.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL