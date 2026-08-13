Acción Nacional acusa a Sheinbaum de cerrar espacio al debate

El PAN acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de utilizar la conferencia mañanera como un espacio de confrontación política y exigió garantizar el derecho de réplica a quienes sean señalados desde ese espacio, al considerar que no puede existir un verdadero debate público cuando una de las partes tiene acceso al micrófono y la otra no cuenta con las mismas condiciones para responder.

El diputado federal panista Federico Döring sostuvo que la conferencia presidencial no puede considerarse un ejercicio de información o debate público únicamente por realizarse desde Palacio Nacional, particularmente cuando desde ahí se emiten señalamientos contra partidos políticos, actores públicos, periodistas o sectores de la población.

“No se vale que haya un desequilibrio en el poder. El derecho de información es de la ciudadanía, no existe un derecho de propaganda del gobierno”, afirmó.

El legislador señaló que el PAN insistirá en la necesidad de garantizar el derecho de réplica frente a los señalamientos realizados desde espacios oficiales, incluidas las conferencias matutinas de la presidenta.

Exigimos derecho de réplica en las mañaneras.



Morena no solo quiere callar a la oposición, te quiere callar a ti.



Defenderemos la libertad de expresión y exigimos reglas claras para que el gobierno también rinda cuentas.



La libertad de expresión es un derecho de todos los… pic.twitter.com/jZ7bYOrIr7 — Acción Nacional (@AccionNacional) August 4, 2026

En un tono crítico, Döring acusó al Gobierno federal de recurrir a temas distractores para evitar que se discutan asuntos relacionados con seguridad, presuntos actos de corrupción y otros cuestionamientos de la oposición.

“Se les acabó el Mundial, se les acabó el pato Merlín, se les acabaron los distractores por el narco del Bienestar, para que no se discuta Sinaloa, Marina del Pilar, las huachirefinerías que protegió el alcalde de Reynosa impunemente, ahora quieren revivir una censura del pasado”, señaló.

El vocero del Grupo Parlamentario del PAN también acusó al Gobierno de buscar limitar las críticas contra integrantes de Morena y del entorno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nos quieren prohibir seguir hablando, suspender el derecho a opinar e imponer un ministerio de la verdad que dictará qué puede decirse, cómo decirlo y qué contenidos pueden difundirse en los medios de comunicación y redes sociales, no sólo de comunicadores sino también de ciudadanos”, afirmó.

Presentamos iniciativas para combatir la censura del “narcogobierno” de Morena y defender el derecho de réplica ante las mañaneras presidenciales.#Boletín 🗞️ pic.twitter.com/Lb4mM2qj0z — Acción Nacional (@AccionNacional) August 13, 2026

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LMCT