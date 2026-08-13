Acción Nacional propone crear registro nacional de menores de edad en orfandad

Miles de niñas, niños y adolescentes han quedado en situación de orfandad como consecuencia de la violencia

La iniciativa de Marcelo Torres Cofiño advierte que miles de niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus padres por violencia, desapariciones, feminicidios o abandono podrían quedar fuera de la protección institucional

Señaló que México enfrenta una realidad que permanece prácticamente invisible: miles de niñas, niños y adolescentes han quedado en situación de orfandad como consecuencia de la violencia, los homicidios, feminicidios, desapariciones, abandono y la pandemia de COVID-19, “pero el Estado mexicano no cuenta con un registro nacional especializado que permita saber con precisión cuántos son, dónde están y qué atención reciben”.

Ante esta situación, el diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y establecer mecanismos específicos para identificar, registrar, proteger y dar seguimiento a los menores en situación de orfandad.

“Estamos hablando de una tragedia invisible. Hay niñas y niños que perdieron a su madre, a su padre o a ambos y después, en demasiados casos, el Estado también los perdió de vista. No sabemos con precisión cuántos son, cuáles son sus condiciones ni quién está respondiendo por ellos”, señaló.

De acuerdo con la exposición de motivos de la propuesta, actualmente no existe un registro nacional especializado, homologado y permanentemente actualizado que permita identificar a estos menores, conocer las causas de su orfandad, sus condiciones socioeconómicas o los apoyos institucionales que reciben.

Esta falta de información advierte la iniciativa, dificulta la elaboración de políticas públicas, la coordinación entre instituciones y la asignación de recursos para atender a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

El problema adquiere una dimensión mayor en un país marcado por la violencia y la crisis de desapariciones. La propuesta legislativa recoge estimaciones de organizaciones que calculan que alrededor de 13 mil menores quedaron huérfanos como consecuencia de la pandemia de COVID-19, mientras que colectivos y organizaciones han estimado en 131 mil las niñas, niños y adolescentes que habrían quedado en situación de orfandad relacionada con desapariciones.

A ello se suma que entre 2019 y 2024 desaparecieron más de 8 mil menores de edad, de acuerdo con las cifras citadas en la iniciativa.

Para Torres Cofiño, estos datos también evidencian la ausencia de información oficial integral para dimensionar el fenómeno.

“Tenemos estimaciones de organizaciones y colectivos, pero el Estado no puede seguir trabajando a ciegas. Para proteger a un niño primero tenemos que saber que existe, dónde está y qué necesita. Lo que no se registra termina siendo invisible para las instituciones”, sostuvo.

"Para proteger a un niño primero tenemos que saber que existe, dónde está y qué necesita" ı Foto: Especial

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LMCT