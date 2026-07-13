Acción Nacional respalda llamado de Sheinbaum para defender a connacionales en el extranjero

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, expresó el respaldo de ese instituto político al llamado de unidad de la presidenta Claudia Sheinbaum para defender a los mexicanos que viven en Estados Unidos, aunque pidió que esa convocatoria trascienda los casos particulares.

El líder panista sostuvo que su partido mantendrá el apoyo a la comunidad mexicana que reside fuera del país. “En Acción Nacional siempre estaremos del lado de nuestros paisanos, porque la patria está primero”, afirmó mediante un mensaje difundido en redes sociales.

Acción Nacional, señaló, instaló módulos de asistencia y orientación en comités estatales de la frontera para atender a personas que requieren acompañamiento. También mencionó una visita a Mexicali, Baja California, donde integrantes de esa fuerza política ofrecieron respaldo a familias migrantes.

Claudia Sheinbaum este lunes en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

Para Romero Herrera, la defensa de los mexicanos en el exterior requiere una posición común entre autoridades y oposición. “Unidad en torno a nuestros hermanos paisanos absoluta, total, sin miramientos”, declaró.

Después cuestionó que la convocatoria presidencial surgiera tras un periodo de dos años que, según afirmó, estuvo marcado por la falta de diálogo con la oposición “Ojalá ese llamado a la unidad nacional fuera siempre y no sólo en torno a un caso”, expresó Romero Herrera.

Como parte de su pronunciamiento, el dirigente pidió extender los acuerdos políticos a asuntos nacionales como seguridad, educación, salud y democracia. “Que la unidad fuera una auténtica política de Estado y no sólo una reacción coyuntural”, concluyó.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció esta mañana que el gobierno de México presentará este lunes denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por la muerte de 17 connacionales, además de hacer un llamado a todos los partidos políticos para cerrar filas en defensa de los derechos humanos de los mexicanos en ese país.

“Yo hago un llamado a todos los partidos políticos a todos a toda la sociedad mexicanas y mexicanos, a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos. No creo que a nadie le parezca bien esta situación. Entonces hago un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión permanente, a que todos los partidos políticos, todos, sin excepción, presenten también una solicitud de información y nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos", expresó la mandataria.

En @AccionNacional siempre hemos respaldado a nuestros connacionales en Estados Unidos y alzado la voz por sus derechos, estén donde estén.



Ojalá el llamado que hoy hace la presidenta @Claudiashein fuera permanente y no únicamente ante un caso particular. La unidad debe ser una… pic.twitter.com/gXsJTcXXjo — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) July 13, 2026

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LMCT