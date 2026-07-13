Acusan al FBI de ocultar pruebas en caso del mexicano asesinado por el ICE

El asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, tras el disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo en Houston, abrió una disputa entre el Buró Federal de Investigación (FBI) y las autoridades locales, que reclaman acceso a las pruebas, cuestionan el control federal del expediente y exigen una pesquisa independiente.

Según autoridades locales, el FBI oculta las pruebas sobre la muerte del mexicano sin permitir que ellos accedan al expediente.

El alcalde John Whitmire denunció que la agencia federal aseguró la escena, tomó control de la camioneta y retiene elementos periciales que normalmente revisaría la policía municipal y la fiscalía del condado de Harris.

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El Tip: Los tres testigos que estaban con la víctima afirman que los agentes dispararon al bajar de sus autos civiles, y que el tiro mortal fue lateralmente por la ventana del pasajero.

John Whitmire advirtió que la ciudad no aceptará esperar un informe que podría tardar hasta un año. Su reclamo colocó al FBI bajo cuestionamiento, pues la Policía de Houston deberá solicitarle registros para una revisión propia. El jefe Noé Díaz prevé reunirse el martes con representantes federales.

La exigencia aumentó porque las autoridades locales no encontraron óptimo que una institución nacional (el FBI) examine a otra corporación (el ICE) del mismo aparato de seguridad. Ante este escenario, el fiscal del condado de Harris, Sean Teare, inició diligencias pese a que las dependencias federales no invitaron a su instancia a las investigaciones oficiales del caso.

Para las autoridades locales y algunos miembros del Congreso estadounidense existe otra fuente de sospecha relacionada al actuar del ICE. Su director interino, David Venturella, reconoció ante la legisladora Sylvia García que Lorenzo Salgado no era el objetivo buscado, ya que requerían a un guatemalteco, y justificó la falta de cámaras corporales en la operación.

Además, videos de seguridad de negocios y residencias, obtenidos y analizados por el diario The Washington Post, muestran que los agentes del ICE persiguieron en vehículos sin identificación al mexicano antes de que uno de ellos le disparara y le causara la muerte.

Los videos muestran a los agentes en dos camionetas que no portan distintivos, siguiendo de cerca e incluso cerrándole el paso al mexicano. En las grabaciones no se ve a Salgado embestir a ningún vehículo de los agentes, como han afirmado las autoridades federales.

A las investigaciones se suma el testimonio de los tres acompañantes de la víctima, quienes contradicen la explicación inicial, según la cual el mexicano embistió un vehículo oficial y trató de atropellar a un agente. De acuerdo con su abogado, ninguno observó elementos frente a la unidad. Víctor Salgado, hermano de la víctima, sostuvo que el automotor ya estaba detenido cuando ocurrió el disparo.

Los hombres viajaban rumbo a una obra donde trabajarían. El FBI entrevistó a Víctor el día del hecho, pero hasta el domingo ninguna autoridad había retomado contacto con alguno de los hombres involucrados en este hecho.

Integrantes del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes solicitaron filmaciones, comunicaciones internas, antecedentes del agente y evidencia de golpes en los automóviles involucrados. También pidieron aclarar cómo se identificaron los oficiales y si hubo presiones contra los testigos para que abandonaran el país.

Daniel Tirado Pantoja, José Trinidad Rojas y Víctor Salgado, los tres testigos, clave permanecen recluidos en el Centro de Procesamiento de Montgomery, en Conroe, Texas. Una revisión de La Razón al sitio Lo Peor, de lo Peor de ICE demostró que esta cárcel mantiene el mayor número de mexicanos detenidos con esta clasificación.

Manifestantes y organizaciones migrantes se sumaron a los reclamos de las autoridades locales y exigen una pesquisa independiente para determinar las responsabilidades en ese caso.

Para Josefina Pérez, residente de Houston, el problema ya no se limita al disparo. “El FBI tiene las pruebas y la comunidad sigue afuera, a la espera de que alguien decida compartirlas. No queremos una versión cerrada entre agencias, queremos saber qué ocurrió y quién responderá”, afirmó en entrevista para La Razón.

La comunidad de Magnolia Park convirtió esa demanda en una defensa de su propia historia. El barrio, la comunidad mexicoamericana más antigua de Houston, recibió familias de este país desde 1911. Sus habitantes construyeron vías férreas, ampliaron el canal marítimo y sostuvieron fábricas. Canal Street, donde le dispararon a Salgado Araujo, atraviesa esa memoria obrera. Durante más de un siglo conectó viviendas con muelles, talleres y plantas industriales de la localidad.

En 1929, Magnolia Park era el mayor asentamiento mexicano de la ciudad. Allí surgieron escuelas, asociaciones civiles y una sección de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Josefina Pérez describe el caso como una herida en el corazón de esa comunidad: “No ocurrió en un sitio cualquiera. Pasó en una calle levantada por mexicanos, frente a familias con generaciones de trabajo aquí. Por eso indigna que ICE mate a un hombre ajeno a su objetivo y que después el FBI controle todo lo que podría explicar su muerte”.

Bajo la lluvia, la movilización del sábado salió del Ayuntamiento y avanzó hacia un centro federal de detención. Los manifestantes llevaron banderas de México y EU, mostraron su apoyo a los detenidos y reclamaron los operativos del ICE contra ciudadanos.

Crece exigencia de que se esclarezca la muerte

| Por Elizabeth Hernández |

LA ORGANIZACIÓN Somos México exigió una investigación completa sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años que fue acribillado el 7 de julio durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Houston, Texas. De acuerdo con la información citada por el grupo político, un agente de esa corporación disparó contra el connacional.

En su pronunciamiento, el partido expresó sus condolencias a los familiares y reclamó que las autoridades estadounidenses aclaren las circunstancias del caso: “La situación migratoria de una persona nunca disminuye el valor de su vida”, sostuvo al pedir transparencia y rendición de cuentas.

Somos México afirmó que 17 ciudadanos del país han muerto en Estados Unidos (EU) durante los últimos dos años, aunque el comunicado no incluyó nombres, fechas ni pormenores. Frente a ese señalamiento, la organización demandó que el asesinato de Salgado Araujo no se convierta ya en “otra noticia pasajera” y que sus parientes reciban información puntual.

Denuncian que FBI oculta pruebas en caso del mexicano asesinado por ICE ı Foto: Especial

Para el colectivo, el Gobierno mexicano debe garantizar acompañamiento consular, jurídico y humano permanente a la familia. También solicitó que las instituciones nacionales impulsen las acciones legales correspondientes y ofrezcan respaldo a los hogares de otros migrantes fallecidos.

México mantiene obligaciones hacia sus ciudadanos más allá de la frontera, indicó el posicionamiento: “Un país que recibe sus remesas y reconoce sus aportaciones debe también defenderlos cuando sus derechos y sus vidas están en riesgo”.

Al reclamar una respuesta institucional, la organización política propuso que los gobiernos de ambos países abran un diálogo bilateral para revisar los fallecimientos de mexicanos, los protocolos de actuación de las agencias migratorias estadounidenses y los mecanismos destinados a proteger los derechos humanos.

52 años de edad tenía el mexicano Lorenzo Salgado Araujo

“Ningún operativo, ninguna política migratoria y ninguna condición jurídica pueden justificar el uso arbitrario de la fuerza ni la ausencia de rendición de cuentas”, afirmó la agrupación al hacer el llamado que incluyó solicitar una revisión de las actuaciones de ICE y medidas que impidan la repetición de hechos similares.