Limpian playas de Sonora y Sinaloa; recolectan más de 60 toneladas de residuos

Acciones de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas en la Regional Noroeste y Alto Golfo de California

Más de 60 toneladas de residuos sólidos fueron retirados de playas ubicadas en Sonora y Sinaloa desde el año pasado, esto como parte de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México. Entre los materiales recolectados figuran llantas, redes, envases de PET, bolsas plásticas y otros desechos, informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

El personal de las zonas protegidas, habitantes y organizaciones aliadas recorrieron casi 536 kilómetros de litoral en ambas entidades. Esa distancia representa 18.46 por ciento de los 2 mil 903 kilómetros atendidos en todo el país, de acuerdo con el balance de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Región Noroeste y Alto Golfo de California concentra 12 Áreas Naturales Protegidas, nueve de carácter costero o insular. Durante el primer año del programa federal, sus direcciones coordinaron jornadas de saneamiento, educación ambiental, conservación y participación social con comunidades asentadas dentro de esos territorios, además de prestadores de servicios turísticos.

Un total de 5 mil 920 personas participó en las actividades efectuadas dentro de las zonas bajo resguardo federal. La cifra equivale al 13 por ciento del voluntariado registrado a escala nacional por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Más de 60 toneladas de residuos sólidos fueron retirados de playas ı Foto: CONANP

Doce sitios costeros, con una superficie conjunta de 145.46 hectáreas, quedaron bajo esquemas de adopción encabezados por consejos asesores, brigadas comunitarias, promotores ambientales, operadores turísticos y autoridades de las reservas. El mecanismo establece compromisos para mantener espacios específicos y prevenir la acumulación de basura.

Entre las áreas incorporadas aparecen Playa Las Palapas, en el Golfo de Santa Clara, Sonora, con tres hectáreas, así como Campo Playa El Pescador, en San Felipe, Baja California, con 2.5. Promotores de Bahía de Kino asumieron el cuidado de una hectárea en Kino Nuevo y su conexión con Laguna La Cruz, mientras prestadores turísticos tomaron a su cargo 1.8 hectáreas de Isla Venados, en Sinaloa.

Otros grupos adoptaron 36 hectáreas del Área de Protección de Flora y Fauna Juan M. Banderas, además de 31 correspondientes a Lomas del Mar y Las Labradas, dentro de la Meseta de Cacaxtla. En Playa Ceuta, una brigada de Celestino Gasca Villaseñor atenderá seis hectáreas del santuario.

También se asignaron sectores de Isla de Piedra y Huizache Caimanero a colectivos de Mazatlán, La Guásima y Rosario. En Playa El Verde Camacho, agrupaciones de El Recreo y Mármol de Salcido asumieron el mantenimiento de dos superficies con 32 y 28 hectáreas, respectivamente.

Conanp señaló que la estrategia nacional plantea que todas las playas y costas mexicanas estén libres de residuos plásticos en 2030. El organismo sostuvo que las labores buscan disminuir la presencia de desechos en comunidades urbanas y rurales antes de que alcancen el océano.

Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas en la Regional Noroeste y Alto Golfo de California ı Foto: CONANP

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LMCT