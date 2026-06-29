CICC aprueba política climática con nuevo programa federal 2026-2030

La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), encabezada por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, aprobó por unanimidad el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2026-2030, documento que llevará los compromisos del país a metas, acciones, presupuesto e indicadores verificables para el Gobierno de México.

El PECC funciona como instrumento de planeación de la Administración Pública Federal, de acuerdo con la Ley General de Cambio Climático (LGCC). Su alcance abarca mitigación, adaptación, pérdidas y daños, además del fortalecimiento institucional ante la crisis ambiental.

Bárcena Ibarra afirmó que el nuevo programa abre una etapa distinta para la política nacional. “La ciencia del cambio climático no es una opinión ni una ideología política; son hechos medibles y verificables. Nuestra responsabilidad es convertir esa evidencia en acciones concretas para proteger a las personas y fortalecer la resiliencia del país”.

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el plan se alinea con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Plan Nacional de Desarrollo y la Contribución Determinada a Nivel Nacional 3.0 (NDC 3.0), que México presentó ante la comunidad internacional.

▶️ En el marco de la Primera Sesión Ordinaria 2026 de la CICC, la secretaria de Medio Ambiente, @aliciabarcena, resaltó:



"La ciencia del #CambioClimático no es una creencia, no es una religión ni es una ideología política. Son hechos, hechos que son medibles y verificables y la… pic.twitter.com/ljAtKG2gi4 — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) June 29, 2026

Bajo esa ruta, el documento agrupa cinco ejes estratégicos. Temas transversales, mitigación, adaptación, pérdidas y daños, así como entorno habilitador y medios de implementación. De esos apartados derivan 30 estrategias y líneas de acción con indicadores anuales para medir avances en energía, transporte, agricultura, industria y ordenamiento territorial.

Durante la sesión, Bárcena sostuvo que cada dependencia federal tendrá responsabilidades dentro del cumplimiento de los objetivos nacionales. “Cada sector tiene mucho que aportar a la mitigación y la adaptación al cambio climático. Debemos evaluar nuestros proyectos no sólo por su impacto ambiental, sino también por su contribución a la reducción de emisiones y al futuro climático de México. Nos convoca la urgencia, pero también la responsabilidad de generar acciones concretas”.

Respecto al proceso de elaboración, la funcionaria señaló que el PECC incorporó aportaciones del Consejo de Cambio Climático (C3), especialistas, academia, organizaciones de la sociedad civil y distintos sectores.

Con la aprobación del programa, la CICC también revisó los perfiles de personas candidatas para la Coordinación de Evaluación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Además, analizó avances de la primera Política Nacional de Adaptación (AdaptaMX), la reforma integral a la LGCC y la fase inicial del Sistema de Comercio de Emisiones.

Al concluir la sesión, la secretaria Bárcena reiteró que el cambio climático "no es una ideología ni una religión, es una ciencia", y subrayó que sus efectos ya son visibles y afectan a todas las personas, por lo que es urgente fortalecer la acción climática desde todas las… pic.twitter.com/shCSzejbSe — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) June 29, 2026

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LMCT