PAN exige esclarecer asesinato de 12 alcaldes; culpa a ‘fracasada’ estrategia de seguridad

El PAN en el Senado de la República acusó que el asesinato de 12 alcaldes durante la actual administración evidencia el avance del crimen organizado y la falta de una respuesta efectiva de las autoridades, por lo que exigió el esclarecimiento de los casos y acciones para frenar la violencia contra presidentes municipales.

En conferencia de prensa, el senador Mario Vázquez Robles, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, informó que impulsará un punto de acuerdo para demandar investigaciones sobre estos homicidios y reforzar la protección a las autoridades locales, al considerar que los ataques ponen en riesgo la gobernabilidad de los municipios.

“Doce alcaldes en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum han caído bajo las balas de la delincuencia organizada”, afirmó el legislador, quien lamentó que “en muchos de los casos no tiene la claridad, ni siquiera la investigación”.

Vázquez Robles sostuvo que el asesinato de un presidente municipal afecta directamente a la población.

“Cuando cae un alcalde, caen las esperanzas de una población, (...) se convierte en un caos el municipio, los servicios públicos se afectan y la población sufre” Mario Vázquez Robles, senador del PAN



PAN responsabiliza a Federación por avance de la delincuencia

El senador panista pidió que estos hechos no se conviertan en una situación cotidiana. “No normalizar esta situación de los asesinatos de autoridades. (...) México no puede vivir bajo la zozobra”, señaló, al insistir en que corresponde al Gobierno Federal encabezar el combate contra el crimen organizado.

Durante la conferencia, responsabilizó a la estrategia de “abrazos y no balazos” por el fortalecimiento de los grupos criminales y sostuvo que la Federación ha sido omisa frente al avance de la delincuencia organizada en distintas regiones del país.

Asimismo, propuso la creación de un “tratado de libre combate al crimen organizado y a las drogas” entre México y Estados Unidos, con autorización del Senado y bajo reglas claras de soberanía, para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Hechos violentos en Chihuahua no son aislados

Al referirse a la situación de Chihuahua, afirmó que los recientes hechos violentos registrados en la entidad no son casos aislados, sino consecuencia de una política de seguridad que, a su juicio, ha fracasado. También defendió la coordinación entre los gobiernos estatales y la Federación para enfrentar a los grupos criminales.

En materia política, acusó a aspirantes de Morena de realizar actos anticipados de campaña rumbo a la elección de Chihuahua y cuestionó el origen de los recursos utilizados para promover sus aspiraciones.

En otro tema, respecto a un reportaje publicado por The New York Times relacionado con presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con el crimen organizado, consideró que las investigaciones en Estados Unidos podrían derivar en nuevos señalamientos contra actores políticos.

“Habrá que ir conociendo qué otros nombres van saltando para saber hasta dónde llega la información que ellos puedan presentar”, declaró.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr