Denuncié por valentía y para proteger a mis hijos: María Felicia Jiménez tras acusación contra Rodríguez Padilla

María Felicia Jiménez afirmó que la decisión de denunciar al exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, fue una de las más difíciles de su vida, pero aseguró que lo hizo por valentía y para proteger a sus hijos de un entorno de presunta violencia.

En una carta enviada al programa Azucena por Fórmula, la académica sostuvo que durante años guardó silencio por miedo a las represalias derivadas, según dijo, del poder e influencia política de quien identificó como su actual esposo y padre de su hijo menor.

“Tomé una decisión que me costó mucho. Decidí denunciar a Víctor Rodríguez Padilla. Mucha gente me ha preguntado por qué hablo ahora y no antes. Tuve miedo, mucho miedo, de todas las represalias que podía haber sobre mí y mis hijos”, expresó.

Jiménez aseguró que su denuncia no responde a un sentimiento de venganza, sino al deseo de proteger a sus hijos y evitar que normalicen conductas de violencia contra las mujeres.

“No estoy aquí por venganza ni por celos, sino por valentía, porque soy madre de dos niños, dos futuros hombres de esta sociedad, a quienes tengo que enseñar que a las mujeres se les respeta y que, si somos maltratadas, habrá consecuencias”, señaló.

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex ı Foto: Cuartoscuro

En su testimonio, la denunciante afirmó que al inicio de la relación todo transcurría de manera positiva; sin embargo, con el paso del tiempo, aseguró que comenzó a ser objeto de constantes descalificaciones.

Según relató, presuntamente era menospreciada por su origen, por ser mujer y por no aportar los mismos ingresos económicos que su esposo, pese a desempeñarse como docente e investigadora.

“Me hizo sentir menos por ser mestiza, por ser emigrante, por ser mujer, por no tener contactos importantes en el ámbito político del país y por no aportar casi dinero a la casa en comparación con él”, escribió.

La académica explicó que, además de impartir clases en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Escuela Militar de Ingeniería, realizaba las labores domésticas y el cuidado de sus hijos, trabajo que, afirmó, nunca fue reconocido.

Aun así, ante cualquier diferencia entre Víctor y yo, nunca faltaron las amenazas de que él podía levantar el teléfono y yo perder mi trabajo María Felicia Jiménez



Condenamos cualquier acto de violencia contra las mujeres.



Desde la SecretaríaDeLasMujeres establecimos contacto para la orientación y acompañamiento a la víctima María Felicia Jiménez.



En el @GobiernoMX ninguna agresión contra las mujeres será tolerada.



Reiteramos nuestro… pic.twitter.com/qFKu2eiMvZ — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) June 27, 2026

Sostuvo que esa dinámica de poder la llevó a sentirse vulnerable, pese a su preparación académica.

“No importa si llegaste con una beca de Conacyt, si tienes un doctorado o si das clases en la UNAM o en la Escuela Militar. Cuando hay una dinámica de poder te hacen sentir que nada de eso es suficiente y que no vales”, expresó.

La académica explicó que uno de los factores que la impulsó a presentar la denuncia fue observar cambios en la conducta de su hijo menor.

Según relató, el niño comenzó a repetir frases y actitudes que, a su juicio, reflejaban la normalización de la violencia dentro del hogar.

Mi pequeño fue una de las razones por las que me decidí. Ya estaba repitiendo frases y tenía actitudes que no son para su edad. Estaba aprendiendo que a mamá se le puede gritar, humillar y pegar. Si yo aguanto, él aprende que aguantar es normal y yo no quiero esa enseñanza para ninguno de mis dos hijos María Felicia Jiménez



🚨"Tomé una decisión que me costó mucho": María Felicia Jiménez aseguró que decidió denunciar al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, por valentía y para proteger a sus hijos.



En una carta dirigida a la producción de #AzucenaxFórmula, afirmó que vivió amenazas,… pic.twitter.com/cLcIXW3vXM — Azucena Uresti (@azucenau) June 29, 2026

Agregó que busca que sus hijos crezcan con la convicción de que las mujeres deben ser tratadas con respeto.

“Quiero que crezcan sabiendo que a mamá se le ama, se le trata con cariño y, sobre todo, se le respeta. El trabajo de una mujer vale, venga de una beca, de un aula, del gobierno o de ser ama de casa”, sostuvo.

En su mensaje dirigido a la periodista Azucena Uresti, María Felicia Jiménez hizo un llamado a otras mujeres que viven situaciones de violencia para que no permanezcan en silencio.

“Tenemos que enfocarnos en las mujeres, en hacerlas no sentir el miedo que yo sentía de denunciar. Debemos denunciar al que nos acosa, al que nos violenta, al que nos hace sentir menos”, expresó.

Asimismo, agradeció públicamente el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Secretaría de las Mujeres, instituciones que, dijo, le brindaron acompañamiento para formalizar la denuncia.

🚨#Exclusiva | "Tomé una decisión que me costó mucho": María Felicia Jiménez aseguró que decidió denunciar al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, por valentía y para proteger a sus hijos.



En una carta dirigida a la producción de #AzucenaxFórmula, afirmó que vivió… pic.twitter.com/yswShvH22h — Azucena Uresti (@azucenau) June 29, 2026

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