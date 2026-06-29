MC pide a Fiscalía de Morelos investigación con imparcialidad contra Víctor Rodríguez Padilla

La coordinadora de la bancada naranja en San Lázaro, Ivonne Ortega, también llamó al Gobierno federal a reforzar los mecanismos de evaluación para impedir que personas con antecedentes de violencia contra las mujeres ocupen cargos públicos.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado de Morelos a conducir con perspectiva de género, debida diligencia, independencia e imparcialidad la investigación iniciada tras la denuncia presentada contra el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla.

La legisladora pidió que la institución garantice la protección integral de la víctima, así como el acceso oportuno a las medidas de protección, atención y acompañamiento previstas en la legislación vigente, evitando cualquier tipo de injerencia que pudiera comprometer el desarrollo de las indagatorias.

En el documento, Ortega Pacheco recordó que el caso adquirió relevancia nacional el pasado 26 de junio de 2026, luego de que la denunciante difundiera en redes sociales un video en el que presuntamente se observa al exfuncionario ejerciendo violencia física y psicológica en su contra al interior de un domicilio, hechos que, de acuerdo con su testimonio, ocurrieron en marzo de este año.

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

La víctima señaló públicamente que durante años permaneció en silencio por temor a represalias, debido a la dependencia económica y al poder e influencia política que atribuía a su presunto agresor, además de solicitar la intervención de las autoridades para garantizar su seguridad y la de sus hijos.

La diputada sostuvo que, independientemente de las responsabilidades que determinen las autoridades competentes, el caso pone a prueba la capacidad de las instituciones para responder con firmeza ante denuncias de violencia contra las mujeres, especialmente cuando involucran a personas que han ocupado cargos de alta responsabilidad en el servicio público.

Como parte del exhorto, Movimiento Ciudadano también solicitó al Poder Ejecutivo Federal fortalecer los mecanismos de evaluación e idoneidad aplicables a las personas propuestas o designadas para ocupar cargos en la Administración Pública Federal.

La propuesta plantea incorporar criterios que permitan identificar antecedentes relacionados con violencia contra las mujeres, con el propósito de garantizar que quienes desempeñen funciones públicas cumplan con principios de legalidad, integridad, honradez y respeto a los derechos humanos.

En el mismo punto de acuerdo, Ivonne Ortega recordó que la Fiscalía General del Estado de Morelos también tiene bajo su responsabilidad la investigación derivada de la denuncia presentada contra el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por la presunta comisión de un delito sexual.

El exhorto será turnado a las instancias correspondientes para su análisis y eventual discusión en la Cámara de Diputados.

🔴Víctor Rodríguez Padilla “debe ir a prisión”, me dice Ivonne Ortega (@IvonneOP); en un gobierno de mujeres, debe haber “cero tolerancia”.



No solo él debe enfrentar la justicia, según la coordinadora de los diputados de MC, también Cuauhtémoc Blanco y Félix Salgado Macedonio.… pic.twitter.com/d9kjaPKkNY — Azucena Uresti (@azucenau) June 29, 2026

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LMCT