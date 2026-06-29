‘Que se aplique todo el peso de la ley’, exige CSP contra exdirector de Pemex, acusado de violencia familiar

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció por que se aplique todo el peso de la ley en contra de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, luego de que fue denunciado por violencia intrafamiliar contra su esposa, y aseguró que volverá a ser recibido para ocupar algún cargo público.

La semana pasada, la pareja del exfuncionario, María Felicia Jiménez, difundió una grabación de una cámara de seguridad dentro de su casa, en donde Víctor la agrede físicamente durante más de 3 minutos.

El director del INEEL, Víctor Rodríguez Padilla, fue grabado en video golpeando a su esposa. Rodríguez Padilla ex directivo en Pemex, y ahora director del Instituto Nacional de Energías Limpias debe de ser destituido. pic.twitter.com/fAm4u9ZJbj — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) June 26, 2026

Consultada al respecto durante su conferencia de prensa, la mandataria federal comentó que el caso se encuentra a cargo de la Fiscalía General del Estado de Morelos, debido a que el delito es del fuero común.

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Remarcó el llamado a que se proceda con apego a la ley, refiriendo que no impronta que haya sido funcionario o conocido dentro del ámbito gubernamental, debido a que la violencia que se ejerce contra una mujer debe de ser sancionada.

En cuanto a la atención a la víctima, comentó que hasta ahora el acercamiento únicamente ha sido por parte de la Secretaría de las Mujeres.

“Que se aplique todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos, entonces tiene que entrar la Fiscalía de Morelos porque fue en el estado de Morelos, entonces es un delito estatal y tiene que aplicarse la ley porque no puede haber violencia contra las mujeres. Aquí no es que es conocido de uno y entonces se aplica algo distinto. No, que se aplique la ley y que la fiscalía de Morelos determine pues cuál es la sanción penal que debe tener este caso”, dijo.

La mandataria recordó que cuando salió de Pemex se le anunció como nuevo director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, de la Comisión Federal de Electricidad, pero aclaró que el nombramiento aún no era formal porque no lo había firmado, lo cual ya no ocurrirá.

“Quiero aclarar, porque a Víctor Rodríguez Padilla lo íbamos a nombrar, digo, lo íbamos porque él ya había anunciado ahí en el instituto de Investigaciones en Energías Limpias -de la CFE, bueno, del Gobierno Federal- su entrada. Yo no había firmado porque lleva un trámite, la firma del nombramiento. Entonces, yo no había firmado ya el nombramiento, apenas iba a pasar el nombramiento. Entonces, bueno, no es que se le retire del cargo. Y mientras tanto, vuelve a tomar posesión el director que estaba ahí”, declaró.

Además, descartó que vuelva a tener un espacio dentro de la administración pública.

-”¿Podría tomar algún otro cargo en la administración pública?”, se le preguntó. -”No, ninguna, no, no, no”, respondió.

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