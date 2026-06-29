Debe ser avalado por Senado

Claudia Sheinbaum nombra a Esteban Moctezuma como embajador de México ante la Unión Europea

El exembajador en Washington deberá encabezar la representación mexicana ante Europa y dar seguimiento al nuevo Acuerdo Global Modernizado

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el nombramiento de Esteban Moctezuma como próximo embajador mexicano ante la Unión Europea.
La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el nombramiento de Esteban Moctezuma como próximo embajador mexicano ante la Unión Europea. Foto: Captura de video / Especial
Por:
Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Esteban Moctezuma como el nuevo embajador de México ante la Unión Europea.

Sin dar mayores comentarios al respecto, la mandataria confirmó el nombramiento durante su conferencia de prensa.

Sin embargo, la designación aún no se concreta debido a que debe pasar por el aval del Senado de la República; debido a que el órgano legislativo se encuentra en receso, la propuesta será presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

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Previamente, Esteban Moctezuma se desempeñó como embajador de México en Estados Unidos desde marzo de 2021, cargo que dejó y en el que fue sustituido por Roberto Lazzeri.

Ahora, como próximo representante de México en la región europea, su principal tarea será atender la renovación del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, firmado el mes pasado para actualizar la relación comercial y de cooperación entre ambas partes.

am

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