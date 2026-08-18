Vacantes en el TEPJF impactarán elección de 2027, advierte consejera Carla Humphrey

Sesión de la Sala Superior del TEPJF, el 12 de agosto de 2026.

La integración incompleta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá un impacto en la organización del proceso electoral de 2027, advirtió la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan.

A menos de un mes del inicio formal del proceso electoral 2027, sostuvo que las autoridades electorales deben contar con órganos plenamente integrados para ofrecer certeza y seguridad jurídica.

“La verdad es que claro que tiene impacto. Hay que tener a los órganos correctamente integrados. Me parece que eso es lo que debemos hacer”, señaló al ser cuestionada sobre las vacantes en la máxima instancia de justicia electoral.

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La consejera electoral del INE, Carla Humphrey Jordan, el 20 de julio de 2026. ı Foto: INE / Cuartoscuro

TEPJF, incompleto ante renuncia de magistrada Mónica Soto

La consejera se refirió a la situación que enfrenta la Sala Superior luego de la renuncia anticipada de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien dejará el cargo el próximo 31 de agosto, pese a que la reforma judicial le permitía permanecer hasta 2028.

Soto Fregoso había llegado a la Sala Superior en noviembre de 2016 y presidió el TEPJF entre 1 de enero de 2024 al 31 de octubre de 2025.

Su salida se suma a la vacante que dejó la magistrada Janine Otálora Malassis en octubre de 2025, quien también decidió no extender su mandato hasta 2027, como permitía la reforma constitucional. Esa plaza permanece sin cubrir.

Mónica Soto, magistrada de la Sala Superior del TEPJF. ı Foto: Cuartoscuro

Con la salida de Mónica Soto, la Sala Superior quedará con cinco de sus siete integrantes, situación que Carla Humphrey consideró relevante de cara a los comicios de 2027, considerados nuevamente como una elección de gran magnitud por la concurrencia de elecciones federales y locales.

No obstante, la consejera reconoció que el órgano jurisdiccional cuenta con mecanismos para continuar funcionando aun con una integración reducida .

“La Sala tiene posibilidades de resolver empates de votación, porque quien la Presidencia tiene voto de calidad y, por tanto, pueden seguir funcionando”, explicó.

La consejera sostuvo que, en su opinión, una magistratura que queda vacante debe ser cubierta por una persona del mismo género.

“Yo soy de la idea, en contra del propio criterio de la Sala Superior, que tiene que integrarlo el género de la persona que ya ocupaba el cargo”, afirmó.

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cehr