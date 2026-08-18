Senado prevé atender en septiembre renuncia de Mónica Soto al TEPJF

La vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, Verónica Camino Farjat, informó que la Cámara alta atenderá en los primeros días de septiembre la renuncia de la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, quien dejará el cargo el próximo 31 de agosto.

Camino Farjat explicó que el Senado ya recibió la notificación de la renuncia y que, una vez que se formalice la salida, deberá seguir el procedimiento que establece la ley para cubrir la vacante.

“Ya estamos en temas de cierre; lo veremos en los primeros días también del mes de septiembre (...) Nosotros haremos la tarea que se tenga que hacer”, señaló la legisladora.

La renuncia de Soto Fregoso, efectiva el 31 de agosto, se produce además a unos días del arranque del proceso electoral de 2027, la primera semana de septiembre.

Verónica Noemí Camino Farjat, vicepresidenta de la mesa directiva del Senado de la República ı Foto: Cuartoscuro

Con su salida, la Sala Superior del TEPJF quedará integrada por cinco magistraturas de las siete que corresponden al pleno, debido a que desde octubre del año pasado está vacante la magistratura que dejó Janine Otálora, y que en su momento el Senado determinó que se cubriría hasta la elección judicial de 2027, debido a que esa magistratura no fue electa a través del voto, como para ser sustituida por la segunda más votada en la elección de 2025.

La postura de Verónica Camino contrasta con las dudas planteadas por la senadora priista Carolina Viggiano sobre los requisitos para hacer efectiva la renuncia y el mecanismo que deberá utilizarse para cubrir la posición que dejará Soto Fregoso.

“No podemos minimizar un tema que la ley te obliga: tiene que haber una causa grave (para su renuncia al cargo). Ella tiene que explicar la causa”, sostuvo Viggiano.

La priista agregó que el Senado deberá definir cómo resolverá la nueva vacante, tomando en cuenta que existe también la vacante que dejó Otálora en la Sala Superior.

“Tenemos que definir cómo se va a resolver esa vacante, porque además no es la única que falta”, afirmó.

⚖️ Mónica Soto Fregoso renunció como magistrada de la Sala Superior del TEPJF. Su salida será efectiva el próximo 31 de agosto, por lo que dejará el cargo antes de concluir el periodo para el que fue designada.



Soto llegó a la Sala Superior en 2016 y fue presidenta del Tribunal… pic.twitter.com/vbkTrtZSfN — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 18, 2026

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