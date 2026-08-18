Instituciones de Salud federal rebasan y crecen metas de atención a población

En los últimos cuatro años, el número de consultas generales y de especialidad, así como cirugías proporcionadas por las tres instituciones del sistema de salud público, IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar ha crecido entre una y dos terceras partes.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó el cumplimiento de metas y los objetivos planteados para superar las cifras, a las adquisiciones de equipos, fortalecimiento al personal y la optimización de los servicios.

Aseguró que esto también fue posible con la puesta en marcha del IMSS Bienestar, al señalar que si ningún estado se hubiera incorporado, entonces ninguno habría registrado indicadores al alza, como el 90 por ciento que hoy se reporta en las entidades que sí se sumaron.

“En los estados que están en el IMSS Bienestar, el número de consultas de médicos especialistas aumentó 90 por ciento. Son indicadores muy claros de que el IMSS Bienestar favorece la atención a la salud de las personas; eso quiere decir que si vas al médico te atiende, que hay que mejorar todavía, siempre hay espacio de mejora, siempre. Pero hoy hay más medicamentos y se atiende a las personas”, dijo.

Durante la conferencia de prensa, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, expuso que por primera vez se consiguió superar los cien millones de atenciones generales a la población en la primera mitad del año

Entre enero y julio de este año se brindaron 101 millones 233 mil 444 consultas en las tres instituciones, lo que significa 28 por ciento más respecto al mismo periodo de 2022.

Particularmente en las consultas de especialidad, el incremento ha sido del 60 por ciento, al llegar a 31 millones 718 mil 713 atenciones en los tres subsistemas.

La misma tendencia se observó en las cirugías programadas a los derechohabientes, que ha experimentado un crecimiento del 30 por ciento, con un millón 887 mil 853, lo cual, comentó es reflejo de la elevada inversión que el Gobierno ha hecho para mejorar los servicios de la población mexicana.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, comentó que para 2025 se consiguió superar la meta de 300 mil cirugías, de 24 millones de consultas generales.

Para este 2026, la meta es de 344 mil 366 cirugías y la de consultas es de 26 millones 732 mil 679, de las cuales ya se ha observado un gran avance en lo que va del año.

El director del IMSS, Zoé Robledo, destacó que las acciones para agilizar los servicios también ha significado una reducción del tiempo que se invierte por parte de la población para mejorar su condición.

El director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, destacó el incremento de los servicios a partir de 2024, que fue cuando se consolidó la adscripción de los gobiernos estatales a este subsistema de salud.

Subrayó que julio de este año es el mes con la mejor productividad desde que se conformó esta institución de salud, la cual actualmente es responsable de la salud de 56.5 millones de personas en 10 mil 761 unidades médicas.

Comentó que los estados que no se adhirieron a este sistema no han conseguido incrementar sus servicios y se mantienen en las mismas cifras de 2023, lo cual consideró una muestra de que el modelo de atención gratuita sí funciona.

Planteó que la meta hacia el final del sexenio es que esta institución brinde cien millones de consultas generales, 15 millones de especialidad, con atención a 25 millones de personas y que también se hayan realizado en 1.5 millones de cirugías,

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FGR