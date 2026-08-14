IMSS refuerza prevención del cáncer cervicouterino con vacunación y detección oportuna

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamó a las mujeres de 25 a 64 años a realizarse de manera periódica la prueba de Papanicolaou o citología cervical, como parte de las acciones para prevenir y detectar oportunamente el cáncer cervicouterino.

La doctora Lillian Ivette Flores Cortés, adscrita a la División de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades del IMSS, destacó que la prevención comienza con estilos de vida saludables, sexualidad protegida y vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), uno de los principales factores asociados con este tipo de cáncer.

Explicó que la vacuna contra el VPH contribuye a reducir el riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino, mientras que el Papanicolaou permite identificar oportunamente alteraciones que pueden requerir seguimiento y tratamiento.

Como parte de su estrategia preventiva, el IMSS realiza de manera permanente la detección mediante Papanicolaou en mujeres de 25 a 64 años. La especialista recomendó realizar dos estudios con un intervalo de un año y, si ambos resultados son normales, repetir la prueba cada tres años.

Flores Cortés recordó que la detección no debe esperar a la aparición de síntomas, debido a que identificar lesiones en etapas tempranas permite brindar atención oportuna y mejorar el pronóstico.

Asimismo, aclaró que un resultado anormal en el Papanicolaou no significa necesariamente que la paciente tenga cáncer. En estos casos, puede ser necesario realizar estudios adicionales, como vigilancia médica, colposcopía o biopsia, para confirmar o descartar un diagnóstico.

El IMSS recomendó acudir a una Unidad de Medicina Familiar (UMF) ante síntomas como sangrado vaginal anormal, flujo persistente o dolor pélvico, con el objetivo de recibir valoración médica y reducir el riesgo de complicaciones.

La especialista señaló que, cuando se confirma un diagnóstico de cáncer cervicouterino, el Instituto brinda atención integral que puede incluir tratamiento médico y oncológico, además del acompañamiento de personal de Enfermería, Nutrición, Trabajo Social, Rehabilitación y Psicología, así como manejo del dolor y cuidados paliativos cuando son necesarios.

El IMSS también llamó a las derechohabientes a mantener actualizada su Cartilla Nacional de Salud y acudir a los Módulos PrevenIMSS de las UMF para programar sus estudios, conocer sus resultados y dar seguimiento a las indicaciones médicas.

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FGR