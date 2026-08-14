CSP: ‘Alito’ va a agacharse ante EU; ‘no creo que tenga muchos seguidores’ en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arreció su crítica contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al que señaló por viajar a Estados Unidos para “agacharse” ante dicho gobierno y pedir que le retiren la visa a personalidades que hablan en su contra, comportamiento que calificó como vergonzoso.

Al hablar de retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, la mandataria extendió la crítica hacia el líder del partido tricolor, al que además se refirió como una “hombre de dudosa reputación”, por haber viajado en días recientes a Estados Unidos y solicitar que restringieran el permiso de ingreso a dicho país a los consejeros del INE que votaron para que el PRI eliminara el contenido de redes sociales con el que acusaba a Morena de tener nexos con el crimen organizado.

“No es una visa. Ahí tienen al presidente del PRI, yendo a Estados Unidos —es vergonzoso—, a pedir que le quiten la visa a los mexicanos. Un hombre, por cierto, de dudosa reputación, pero que lo único que tiene es decirle a Estados Unidos: ‘Quítale visa a este y este y este y este, porque resulta que hablaron mal de mí’. ¿Qué es eso? ¿Qué político mexicano va a agacharse, arrodillarse frente a Estados Unidos? ¿Qué se puede esperar de una persona así?”, cuestionó la Presidenta en conferencia en Palacio Nacional.

Opinó que con esto, la intención de los opositores es que en México gobierne otro país y que “el Departamento de Justicia de Estados Unidos sea quien defina lo que pasa” dentro del territorio nacional.

“Son aquellos que quieren, como los conservadores del siglo XIX, que fueron a buscar a Maximiliano para que un monarca extranjero gobernara a México, porque aquí no había capacidad de hacerlo. Son herederos de Santa Anna, son herederos de Maximiliano. Nosotros no, nosotros somos herederos de Juárez. Nosotros somos herederos de los liberales mexicanos”, dijo.

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FGR