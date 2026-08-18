Alejandro Arcos Romero, operador financiero de la mafia rumana en México, sí estaba inscrito en Morena

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que Alejandro Arcos Romero, señalado como presunto operador financiero de la llamada mafia rumana en México, aparece registrado como militante de Morena desde 2013.

Durante una conferencia de prensa, Ariadna Montiel Reyes explicó que recibió un reporte del coordinador del padrón del partido sobre la afiliación de Arcos Romero, quien habría quedado registrado desde los primeros años de Morena.

“Me reportó el coordinador del Padrón que estaba afiliado desde el 2013, como en el inicio”, señaló.

La dirigente morenista aclaró que, debido a la magnitud del padrón de afiliados, que actualmente supera los 12 millones de registros, no tiene conocimiento directo de quiénes integran la militancia.

“No tengo en el momento, no sé quién está o quién no está afiliado”, indicó.

Ariadna Montiel Reyes también explicó que el partido no elimina de manera automática a una persona de su padrón por circunstancias posteriores a su afiliación, pues el procedimiento contempla que sea el propio militante quien manifieste su intención de dejar de pertenecer al partido.

“Nosotros no bajamos a la gente, sino manifiesta su intención de no estar. No funciona así para ningún partido”, afirmó.

Ante la confirmación de la afiliación, Ariadna Montiel Reyes señaló que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ya fue informada para que analice el caso y determine las acciones que correspondan.

“Nosotros le pedimos a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, como en todos los temas, que tenga conocimiento y actúe como considera la comisión”, declaró.

Ariadna Montiel Reyes sostuvo que el caso se encuentra, por ahora, en el mismo proceso que otros asuntos relacionados con integrantes o personas registradas en el padrón partidista que han sido señaladas públicamente.

La confirmación de la militancia de Arcos Romero ocurre luego de que se difundieran señalamientos que lo vinculan con una presunta red financiera relacionada con la denominada mafia rumana que opera en México.

Ariadna Montiel Reyes evitó adelantar una determinación sobre su permanencia en el padrón y dejó la decisión en manos de los órganos internos del partido.

“Yo siempre doy aviso a la comisión”, señaló al explicar el procedimiento que sigue Morena ante este tipo de casos.

Como todos los martes, sostuvimos nuestra conferencia de @PartidoMorenaMx, donde reafirmamos que en México manda el pueblo y que seguiremos defendiendo la Soberanía Nacional y el proyecto de transformación que representamos, que ha traído bienestar a nuestra Patria. 🇲🇽… pic.twitter.com/0eq7mz2M8p — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) August 18, 2026

Te puede interesar:

- Prevén quiebre en 4T en filtro de aspirantes al 2027; en promedio, 16 por gubernatura

- Duplica CSP meta de lugares en preparatoria ante demanda; pasa de 200 mil a 400 mil

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR