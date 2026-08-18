García Harfuch: Lucha contra criminales no puede ser aislada ni fragmentada

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que México aceleró en los últimos meses el intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) y reveló que incluso han existido solicitudes informales para reducir tiempos frente a objetivos criminales. El funcionario presentó este 18 de agosto un amplio balance de la estrategia federal durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) 2026, en Buenos Aires, Argentina.

Durante su mensaje, García Harfuch atribuyó parte de ese cambio a Terrance Cole, administrador de la agencia estadounidense. “La información ha fluido muchísimo más rápido”, sostuvo. Explicó que esos canales permiten obtener datos sobre personas que operan en territorio mexicano, Estados Unidos y otras zonas de Latinoamérica. “Saltarnos los protocolos que a veces nos toman mucho tiempo”, expresó al describir mecanismos que facilitan una reacción con mayor velocidad.

La relación con la DEA ocupó un lugar central en la intervención. El titular de Seguridad agradeció también a René Amarillas, representante de esa institución en México, y sostuvo que la coordinación aumentó de manera significativa hasta alcanzar un flujo de datos en tiempo real. Ante representantes internacionales, señaló que ningún país puede enfrentar por sí solo estructuras que producen drogas en una nación, adquieren precursores en otra, cruzan distintas fronteras, lavan recursos mediante diversos sistemas financieros y generan violencia lejos del punto donde comenzaron sus actividades.

Como parte del balance nacional, el secretario informó que el Gabinete de Seguridad ha detenido a más de 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum. A esa cifra sumó 518 toneladas de droga incautada, entre ellas más de dos toneladas de fentanilo y cinco millones de pastillas con esa sustancia. La mayor parte de ese volumen quedó bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo con la exposición.

A las capturas se añade una ofensiva contra la infraestructura destinada a producir drogas sintéticas. Ejército y Marina han desmantelado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para elaborar metanfetaminas, además de asegurar 3.8 millones de litros y más de 932 mil kilogramos de precursores químicos. “Nuestro objetivo no es únicamente decomisar drogas, es destruir la capacidad industrial y logística de las organizaciones criminales”, afirmó.

Por esa razón, García Harfuch explicó que el gobierno dejó de concentrar su estrategia únicamente en capturar a los máximos dirigentes de los cárteles. Según expuso, durante años el arresto de un jefe abría paso a tres, cuatro o cinco posibles sucesores y podía provocar una disputa interna con mayor violencia. La actual política busca afectar mandos, operadores intermedios, redes logísticas, producción, distribución y finanzas para dificultar la reorganización de cada estructura.

Otro componente se enfoca en los complejos clandestinos instalados en zonas rurales de difícil acceso. El funcionario detalló que esos puntos pueden integrar almacenes de sustancias químicas, equipo especializado e infraestructura logística de carácter temporal. Su desmantelamiento, añadió, pretende interrumpir cadenas internacionales de suministro y elevar las pérdidas económicas para grupos dedicados al tráfico de estupefacientes.

En el frente marítimo, la Secretaría de Marina reportó cerca de 88 toneladas de cocaína aseguradas desde el comienzo del actual gobierno. Harfuch destacó entre esas operaciones un decomiso de ocho toneladas frente a las costas de Michoacán, al que presentó como el mayor aseguramiento de ese tipo realizado por la institución en un solo evento.

Según las cifras expuestas en Buenos Aires, las autoridades mexicanas también han incautado 32 mil 800 armas de fuego. Alrededor de 80 por ciento provino de Estados Unidos y una quinta parte quedó asegurada en Sinaloa. El secretario señaló que ahora existe mayor rapidez para conocer dónde se compró ese armamento, su procedencia y los datos relacionados con su adquisición.

García Harfuch vinculó esos resultados con una transformación de las capacidades de inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) aumentó 36 por ciento su estado de fuerza en dos años, además de contar con cinco centros regionales de fusión, 32 estaciones y presencia institucional en nueve países. La dependencia integra información militar, naval, civil y financiera para convertirla en insumos operativos dirigidos a investigaciones contra estructuras delictivas.

La actividad del CNI incluyó cerca de 320 mil geolocalizaciones judicializadas y casi 10 mil análisis de registros de comunicación entre octubre de 2024 y julio de 2026. A esos trabajos se agregan sobrevuelos, fichas, alertamientos y estudios forenses. Cuando Sheinbaum llegó a la Presidencia, esa institución tenía una plataforma aérea, mientras que ahora dispone de 16, según lo expuesto por el titular de Seguridad.

Con la misma lógica, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a más de 2 mil 300 sujetos a la lista de personas bloqueadas, inmovilizó más de 8 mil 600 millones de pesos y restringió más de 24 mil 600 cuentas. El secretario destacó la colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos para identificar recursos vinculados con organizaciones criminales.

Después de presentar esas cifras, Harfuch repasó operaciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en las que México recibió cooperación estadounidense. Mencionó el operativo del 22 de febrero en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder de esa organización. De acuerdo con su exposición, la acción tuvo como base inteligencia militar y tecnología proporcionada por Estados Unidos, mientras el Ejército Mexicano encabezó, desarrolló y planeó la intervención junto con otras instituciones del Gabinete de Seguridad.

Más adelante, el funcionario recordó la captura de Audias, “El Jardinero”, líder regional del CJNG buscado por autoridades estadounidenses, cuya detención ocurrió el 27 de abril a cargo de personal de Operaciones Especiales de la Marina. Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su localización. Horas después, señaló, la Defensa arrestó a Alejandro, “El Contador”, operador financiero por quien existía una recompensa de hasta cinco millones de dólares.

El recuento incluyó además a Ramón, “R1”, identificado como objetivo prioritario y operador regional del mismo cártel. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participó en esa captura junto con Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. García Harfuch señaló que el detenido había ordenado el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

A escala internacional, México también ha localizado a personas requeridas por gobiernos de otros países. Entre los casos mencionados aparece Maxime Joseph, “Astroboy”, de nacionalidad canadiense, buscado por Interpol por delitos relacionados con fraude, lavado de dinero y tráfico de drogas. El titular de Seguridad citó además la detención de János Balla, “Daniel Takács”, quien contaba con una orden de arresto en Hungría y figuraba entre los 10 más buscados de Europa.

También mencionó a un sujeto apodado “El Griego”, identificado como líder de una red criminal sueca que operó en Quintana Roo y tenía una ficha roja de Interpol por actividades relacionadas con armas y narcóticos. Otro caso corresponde a Francisco Javier Román Barbales, “Veterano de Tribus”, señalado como fundador y alto dirigente de una estructura de la Mara Salvatrucha (MS-13) con actividades durante dos décadas en Estados Unidos, México y El Salvador.

Sobre objetivos buscados en Sudamérica, Harfuch citó a Ángel Esteban Aguilar Morales, “Lobo Menor”, líder del grupo criminal Los Lobos. Según la versión estenográfica, era requerido por su participación en delitos cometidos en Colombia y Ecuador, además de su relación con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Quito. El secretario utilizó esos expedientes para destacar el intercambio de datos con autoridades extranjeras.

Durante la conferencia, el funcionario informó además que 95 servidores públicos de alto nivel han sido detenidos en México como parte de acciones contra la corrupción. No detalló en ese segmento las identidades, dependencias, fechas de captura o expedientes correspondientes.

La Operación Frontera Norte, acordada por Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump en febrero de 2025, ocupó otro tramo del balance. Como resultado de ese despliegue, 10 mil elementos de la Guardia Nacional llegaron a la zona limítrofe. Desde entonces, las acciones asociadas a ese esquema suman 17 mil detenciones, 11 mil 400 armas aseguradas, más de dos millones de cartuchos y 176 toneladas de droga, según las cifras presentadas por García Harfuch.

En materia de extradición, México mantiene 155 órdenes de detención relacionadas con investigaciones de los Marshals de Estados Unidos, DEA, Buró Federal de Investigaciones (FBI), Departamento de Seguridad Nacional, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Las autoridades mexicanas han capturado a 14 objetivos prioritarios del FBI, seis de ellos incluidos en su lista de los 10 fugitivos más buscados.

Por otra parte, García Harfuch detalló que México trasladó a Estados Unidos a 92 personas requeridas por su justicia mediante tres operaciones acordadas con el Departamento de Justicia. Entre ellas mencionó a Rafael Caro Quintero, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, Abigael González Valencia, “El Cuini”, Ricardo González Sauceda, “El Ricky”, y Pedro Inzunza Coronel. Algunas solicitudes, sostuvo, permanecieron pendientes durante décadas antes de concretarse esos envíos.

Al referirse a la logística de esas acciones, el secretario aseguró que los 92 objetivos salieron de 12 centros penitenciarios distintos en menos de tres meses sin fugas de información, motines ni incidentes. El funcionario presentó esos movimientos como parte de la cooperación bilateral contra integrantes de diversos cárteles, grupos y facciones requeridos por Washington.

México también expuso resultados internos en materia de violencia. El promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86 en septiembre de 2024 a 42 durante julio de 2026, lo que representa una reducción de 51 por ciento conforme a las cifras presentadas por el funcionario. Los delitos de alto impacto disminuyeron 33 por ciento durante el mismo periodo. “Esto no significa que el trabajo esté terminado”, reconoció al señalar que todavía existen regiones que requieren atención permanente.

El secretario añadió que siete de las 32 entidades concentran más de la mitad de los homicidios dolosos del país. Esos mismos territorios, explicó, reúnen una proporción importante de ilícitos de alto impacto y funcionan como base para algunas de las principales organizaciones criminales. En contraste, aseguró que han existido jornadas en las cuales 20 estados no registraron asesinatos.

Para explicar la conducción de la política federal, Harfuch señaló que Sheinbaum encabeza cada mañana, a las seis, la reunión del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional. En ese encuentro se revisan indicadores delictivos, investigaciones y regiones prioritarias con participación de los titulares de Defensa, Marina, SSPC y representantes de la Fiscalía General de la República. Añadió que la coordinación con gobernadores resulta necesaria debido a que más de 90 por ciento de los delitos corresponden al fuero común.

Al describir los ejes de la estrategia, el funcionario enumeró atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación, además de coordinación con las entidades federativas. La corporación federal cuenta con más de 120 mil elementos desplegados en territorio nacional y forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

García Harfuch planteó que narcotráfico, armas, precursores químicos, rutas marítimas y finanzas ilícitas forman una sola cadena que requiere respuestas coordinadas entre gobiernos. México, aseguró, mantendrá inteligencia compartida, investigaciones paralelas, operaciones conjuntas, detenciones, aseguramientos y acciones financieras frente a estructuras transnacionales.

“Necesitamos que la información viaje más rápido que las drogas”, afirmó ante los participantes de IDEC. El secretario sostuvo que ese intercambio también debe superar la velocidad con la que circula el dinero ilícito y pidió impedir que esos recursos encuentren refugio dentro de los sistemas financieros. “Ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados cuando actúan juntos con inteligencia y compromiso sostenible”, concluyó.

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LMCT