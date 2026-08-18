Terrance Cole, director de la DEA, reconoce labor de García Harfuch por seguridad en México: ‘es un socio de confianza’

Terrance Cole, director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), reconoció la labor de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por su labor por la seguridad en México, y se refirió a él como “un socio de confianza”.

Cole presentó a García Harfuch en el evento Conferencia Internacional para el Control de Drogas, desde Argentina, en donde se refirió al secretario mexicano como un “socio de confianza y un amigo de los Estados Unidos”.

🇺🇸🇦🇷 Argentina y Estados Unidos son coanfitriones de la 40.ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), que comenzó hoy en Buenos Aires. La ministra @AleMonteoliva y el administrador de la @DEAHQ Terrence Cole dieron la bienvenida a representantes de más de 100… pic.twitter.com/fvrSaD3iSz — Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) August 18, 2026

En el mismo sentido, Terrance Cole reconoció el trabajo de García Harfuch al asegurar que enfrentar a los grupos criminales en México “requiere inteligencia sólida, investigaciones, operaciones coordinadas y la determinación de llevar la misión hasta el final”.

García Harfuch reconoce colaboración con EU y también agradece a DEA

En tanto, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, reconoció la colaboración en materia de seguridad que ha sostenido con Estados Unidos, la cual, aseguró, ha traído beneficios a ambos lados de la frontera.

A través de una publicación en la red social X, García Harfuch destacó que la colaboración en materia de seguridad “no puede ser aislada ni fragmentada”, por lo que nuestro país “seguirá cooperando con sus socios internacionales bajo principios claros”.

Estos, enumeró, son: “responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y pleno respeto a nuestra soberanía”.

“Esta cooperación y el fortalecimiento de nuestras capacidades han permitido localizar y detener en México a objetivos prioritarios buscados por autoridades de distintos países”, escribió García Harfuch.

“...trasladar a Estados Unidos a 92 objetivos de alto impacto; desmantelar infraestructura destinada a la producción de drogas sintéticas; y afectar las redes financieras, logísticas y operativas de las organizaciones criminales transnacionales”, abundó.

En Buenos Aires, Argentina, me encuentro participando en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, donde compartimos los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la Presidenta @Claudiashein y que ha fortalecido las capacidades de inteligencia,… pic.twitter.com/kqGn1H6gpX — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 18, 2026

En el mismo sentido, García Harfuch regresó el agradecimiento a Terrance Cole, por “la colaboración, el intercambio oportuno de información y la invitación a este foro”.

“Ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados cuando actuamos coordinados, con determinación y con absoluto respeto a la soberanía de cada nación”, escribió el secretario de Seguridad.

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