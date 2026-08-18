Morena ve en retiro de visa a Andy una ‘determinación política’ de Trump: ‘Debe ganar una narrativa’

Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro y Reuters)

Emmanuel Reyes Carmona, senador de Morena, atribuyó a una decisión política de Estados Unidos el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán.

El senador de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, consideró que el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán por parte de Estados Unidos constituye una decisión política y la vinculó con la estrategia electoral del presidente Donald Trump de cara a las elecciones de noviembre.

El legislador sostuvo que cada país tiene la facultad de decidir a quién otorga, restringe o retira visas, por lo que México también podría adoptar medidas similares con ciudadanos de otros países con los que mantiene relaciones diplomáticas.

Emmanuel Reyes Carmona, senador de Morena. ı Foto: Cuartoscuro

“Es una determinación política de Estados Unidos”, afirmó Reyes Carmona al ser cuestionado sobre el caso de López Beltrán.

Trump debe “ganar narrativa” rumbo a comicios de noviembre

El senador morenista consideró que la decisión debe analizarse en el contexto político estadounidense y de los próximos comicios de noviembre, en los que, dijo, Trump busca mantener el respaldo de sus electores y construir una narrativa que le favorezca.

Andrés Manuel López Beltrán, "Andy". ı Foto: Cuartoscuro

“Se vienen las elecciones de noviembre de este año y bueno, yo creo que el presidente Trump tiene que cumplirle también a sus electores, tiene que ganar una narrativa”, señaló.

Reyes Carmona sostuvo que, más que responder a otro tipo de consideraciones, el retiro de la visa obedecería principalmente a una estrategia política del gobierno estadounidense.

“Me parece que es más que una posición política”, afirmó.

Trump debe "ganar una narrativa" con retiro de visa, asegura senador morenista. ı Foto: AP

El senador insistió en que la decisión de Washington forma parte de las atribuciones soberanas de Estados Unidos en materia migratoria y consular, al igual que México cuenta con facultades para determinar a quién concede o restringe una visa.

“Nuestro país también emite visas. México también podría retirarle visas a varios países”, sostuvo.

“Andy” es una persona “políticamente expuesta”: Sheinbaum

Más temprano, durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el retiro de la visa a López Beltrán es un tema político y una decisión enteramente de Estados Unidos, sin que esto implique la participación en un delito.

Andrés Manuel López Beltrán. ı Foto: Cuartoscuro.

La mandataria federal aseguró que, si hubiera un delito por perseguir, existen los mecanismos para solicitar información, la cual, adelantó, no pedirá a los Estados Unidos.

En el mismo sentido, Sheinbaum Pardo destacó que López Beltrán nunca estuvo bajo investigación por delitos de hidrocarburos.

“Y como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista este es un asunto político, no tiene que ver con otros temas. De injerencia en las decisiones de México”, explicó Sheinbaum.

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