...Y el NYT acusa presión a funcionarios

El retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán representa uno de los casos más recientes de una estrategia con la que el gobierno de Donald Trump busca presionar a figuras políticas, funcionarios y gobiernos de América Latina, esto de acuerdo con una investigación del diario estadounidense The New York Times (NYT).

La publicación colocó al secretario de Organización de Morena dentro de una lista regional que incluye a ministros, legisladores, diplomáticos, jueces y periodistas. El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador informó el jueves pasado que Washington canceló su permiso de ingreso, tras acusaciones de corrupción que él rechaza.

De acuerdo con el diario neoyorquino, la administración de Estados Unidos transformó la visa en un instrumento para influir en decisiones internas, contener la presencia de China, penalizar críticas y beneficiar a aliados ideológicos.

El político Andrés Manuel López Beltrán confirmó la reanudación de sus actividades territoriales en el estado de Tabasco. ı Foto: Especial.

Recordad que el Departamento de Estado amplió en abril los criterios para negar el acceso a personas del hemisferio occidental que realicen actividades contrarias a los intereses de Washington.

Bajo esa política, el secretario de Estado, Marco Rubio, cuenta con “amplia autoridad discrecional” para cancelar permisos cuando exista una prioridad estadounidense, indicó la dependencia. La reserva legal de los registros impide conocer cuántos latinoamericanos han recibido esa sanción por motivos políticos.

Chile ofrece uno de los ejemplos más directos. Un funcionario de la Embajada de Estados Unidos advirtió que prohibiría la entrada a servidores públicos, cónyuges e hijos de estos funcionarios si el país mantenía un proyecto de cable submarino de 19 mil 300 kilómetros con conexión a Hong Kong, relató Guillermo Petersen, entonces jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Después de una reunión de apenas seis minutos, las autoridades chilenas suspendieron el proyecto que habían autorizado ese mismo día de enero. “No tienen como objetivo castigar, sino cambiar el comportamiento. En este caso, hicieron exactamente eso”, afirmó Brandon Judd, embajador estadounidense en Santiago, al referirse a las restricciones.

Argentina también recibió advertencias dirigidas a ejecutivos vinculados con la expansión de Huawei. En Costa Rica, Washington retiró los visados de dos legisladores opositores después de que cuestionaron un decreto que excluyó a proveedores chinos de las redes 5G.

Mientras endureció las medidas contra críticos, Trump devolvió privilegios a tres antiguos integrantes de la Lista Engel cercanos al presidente salvadoreño Nayib Bukele. Javier Argueta, Christian Guevara y José Ernesto Sanabria volvieron a territorio estadounidense después de que el gobierno de Joe Biden los señaló por conductas corruptas o antidemocráticas.

El NYT sostuvo que el episodio de López Beltrán inserta a México en una estrategia de presión que ya alcanzó a distintos gobiernos del continente. La falta de información oficial sobre cada cancelación permite a Washington aplicar estas decisiones sin revelar públicamente las pruebas ni los motivos específicos.