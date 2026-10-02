Marcha del 2 de octubre en CDMX reúne a 8 mil personas y deja 19 lesionados

Miles de personas marcharon desde la plaza de las Tres culturas con dirección al Zócalo capitalino para conmemorar el 58 aniversario de la Matanza del 02 de octubre.

La marcha conmemorativa por el 58 aniversario del 2 de octubre de 1968 reunió a alrededor de 8 mil personas en la Ciudad de México, informó el Gobierno capitalino al presentar el balance de la jornada.

La movilización partió de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y avanzó rumbo al Zócalo capitalino. De acuerdo con las autoridades, las actividades transcurrieron en su mayoría de manera pacífica, aunque durante el recorrido también se registraron algunos incidentes.

Como parte del saldo de la jornada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que 18 civiles resultaron con lesiones menores y fueron atendidos en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

¿Cuántas personas resultaron lesionadas en la marcha del 2 de octubre?

Además de las 18 personas atendidas en el sitio, un joven de 17 años tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención especializada, luego de que, según el reporte oficial, le explotara un artefacto explosivo que portaba.

En total, el Gobierno capitalino reportó 19 personas lesionadas durante la jornada, aunque precisó que 18 de ellas presentaron lesiones menores y fueron atendidas en el lugar.

Para atender cualquier emergencia durante la movilización, la SSC desplegó 180 paramédicos del ERUM, como parte del dispositivo de seguridad implementado a lo largo de la ruta.

Además, participaron 900 elementos de las Policías de Sector y Metropolitanos, así como más de 200 integrantes de la Subsecretaría de Control de Tránsito, encargados de brindar seguridad vial durante el avance de los contingentes.

#ComunicadoConjunto | El @GobCDMX, a través de @SeGobCDMX y de la #SSC , informa que la movilización conmemorativa por el 58 aniversario del #2DeOctubre de 1968, que partió de la Plaza de las #TresCulturas, en #Tlatelolco, rumbo al #Zócalo capitalino, concluyó con una asistencia… pic.twitter.com/DJDArpWJsu — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 3, 2026

¿Qué ocurrió durante la marcha?

Las autoridades capitalinas señalaron que un grupo de aproximadamente 200 personas con el rostro cubierto ocasionó daños en mobiliario urbano, estaciones del transporte público y algunos establecimientos a lo largo de la ruta.

El Gobierno de la Ciudad de México también informó que, al llegar al primer cuadro, fueron lanzadas piedras, petardos, cohetones y otros artefactos contra el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y Palacio Nacional.

Pese a estos incidentes, las autoridades señalaron que la movilización concluyó con una asistencia estimada de 8 mil personas y reiteraron que se garantizó el derecho a la libre manifestación.

La marcha se realizó en el marco de la conmemoración del 2 de octubre de 1968, fecha que forma parte de la memoria histórica del movimiento estudiantil y de los acontecimientos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

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MSL