Marcha por el aniversario de la Masacre de Tlatelolco y otras manifestaciones en CDMX HOY 2 de octubre

Fotografía de archivo de una marcha por el aniversario del 2 de octubre, en CDMX.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad y la justicia en Ayotzinapa.

Fotografía de archivo de una marcha por el aniversario del 2 de octubre, en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este 2 de octubre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 2 de octubre se esperan dos marchas, 31 concentraciones y tres citas.

Marchas

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO : Marcharán en Hemiciclo a Juárez (Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 15:30 hrs con destino al Zócalo Capitalino. (Nota: Aforo aproximado de 2,500 personas; se prevé arribo de autobuses al punto de concentración) .

COMITÉ 68 “PROLIBERTADES DEMOCRÁTICAS”: Marcharán en Plaza de las Tres Culturas (Av. Ricardo Flores Magón y Eje Central, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc) a las 16:00 hrs con destino al Zócalo Capitalino. (Nota: Marcha principal “¡Ni perdón, ni olvido!” a 58 años del Movimiento Estudiantil de 1968, aforo est. de 8,000 personas e ingreso de autobuses con contingentes en apoyo).

Concentraciones

VECINOS DEL SUBCONJUNTO HABITACIONAL JOYAS VALLEJO : Se concentraron en Calz. Vallejo No. 1268, Col. Santa Rosa, Alc. Gustavo A. Madero a las 06:00 hrs. (Nota: Por desabasto de agua; posible afectación a la vialidad) .

RAICES EN RESISTENCIA : Se concentrarán en Local de Tlate / Edificio Chihuahua (Av. Paseo de la Reforma y Av. Ricardo Flores Magón, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Evento cultural “Hoy decimos ¡Basta!”) .

COMUNERAS Y COMUNEROS DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA : Se concentrarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Realizan foro informativo y a las 16:00 hrs se sumarán a la marcha principal) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en Monumento a la Madre (Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Alc. Benito Juárez) y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 hrs. (Nota: Jornada itinerante de difusión y recolección de firmas) .

COLECTIVOS ESTUDIANTILES DE LAS DIVERSAS FACULTADES DE LA UNAM : Se concentrarán en la escultura “Los Bigotes” (Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán) a las 12:00 hrs. (Nota: Se trasladarán al Metro Universidad para acudir a la marcha en Tlatelolco) .

FRENTE ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD CUAJIMALPA : Se concentrarán en UAM Cuajimalpa (Vasco de Quiroga No. 4871, Col. Contadero, Alc. Cuajimalpa) a las 12:00 hrs. (Nota: Partirán hacia Tlatelolco para unirse a la marcha) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, UNIDAD ZACATENCO : Se concentrarán en ENCB Zacatenco (Av. Wilfrido Massieu No. 399, Col. Zacatenco, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 hrs. (Nota: Se trasladarán hacia la marcha principal) .

COORDINADORA REBELDE POLITÉCNICA : Se concentrarán en la “Plaza Roja” de la Unidad Santo Tomás del IPN (Av. IPN y Av. Wilfrido Massieu, Col. Nueva Industrial Vallejo, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo est. 250 personas; acudirán a la marcha en Tlatelolco) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA NO. 6 “ANTONIO CASO” : Se concentrarán en ENP 6 (Corina No. 3, Col. Del Carmen, Alc. Coyoacán) a las 12:30 hrs. (Nota: Acudirán a la marcha del 2 de Octubre) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA NO. 7 “EZEQUIEL A. CHÁVEZ” : Se concentrarán en ENP 7 (Calz. de la Viga No. 54, Col. Merced Balbuena, Alc. Venustiano Carranza) a las 12:30 hrs. (Nota: Partirán hacia Tlatelolco) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, PLANTEL SUR : Se concentrarán en CCH Sur (Blvd. Cataratas y Llanura, Col. Jardines del Pedregal, Alc. Coyoacán) a las 13:00 hrs. (Nota: Acudirán a la marcha de Plaza de las Tres Culturas) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD AZCAPOTZALCO : Se concentrarán en UAM Azcapotzalco (Av. San Pablo Xalpa No. 180, Col. San Martin Xochinahuac, Alc. Azcapotzalco) a las 13:00 hrs. (Nota: Partirán con destino a Tlatelolco) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD XOCHIMILCO : Se concentrarán en UAM Xochimilco (Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Alc. Coyoacán) a las 13:00 hrs. (Nota: Se trasladarán al Metro Lomas Estrella para acudir a la marcha) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO : Se concentrarán en UACM San Lorenzo Tezonco (Prol. San Isidro No. 151, Col. San Lorenzo Tezonco, Alc. Iztapalapa) a las 13:00 hrs. (Nota: Saldrán hacia la marcha en el Centro) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA NO. 3 “JUSTO SIERRA” : Se concentrarán en Vips Plaza Eduardo Molina (Calz. San Juan de Aragón No. 516, Col. DM Nacional, Alc. Gustavo A. Madero) a las 13:00 hrs. (Nota: Partirán con destino a Tlatelolco) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA NO. 5 “JOSÉ VASCONCELOS” : Se concentrarán en ENP 5 (Calz. del Hueso No. 729, Col. Ex Hacienda Coapa, Alc. Tlalpan) a las 13:00 hrs. (Nota: Acudirán a la marcha del 2 de Octubre) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, PLANTEL ORIENTE : Se concentrarán en CCH Oriente (Av. Canal de San Juan, Col. Tepalcates, Alc. Iztapalapa) a las 13:00 hrs. (Nota: Se movilizan hacia la Plaza de las Tres Culturas) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PLANTEL CUAUTEPEC : Se concentrarán en UACM Cuautepec (Av. La Corona No. 320, Col. La Palma, Alc. Gustavo A. Madero) a las 13:30 hrs. (Nota: Acudirán a la marcha principal) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI : Se concentrarán en Centro Cultural Ollin Yoliztli (Periférico Sur No. 5141, Col. Isidro Fabela, Alc. Tlalpan) a las 13:30 hrs. (Nota: Partirán hacia Tlatelolco) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE MÚSICA DE LA UNAM : Se concentrarán en Facultad de Música (Xicoténcatl No. 126, Col. Del Carmen, Alc. Coyoacán) a las 13:30 hrs. (Nota: Se trasladarán a la marcha en el Centro) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA DEL IPN : Se concentrarán en ESE IPN (Av. Plan de Agua Prieta No. 66, Col. Plutarco Elías Calles, Alc. Miguel Hidalgo) a las 13:30 hrs. (Nota: Acudirán a Tlatelolco) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA : Se concentrarán en FES Zaragoza Campus 1 (Av. Guelatao No. 66, Col. Ejército de Oriente, Alc. Iztapalapa) a las 13:30 hrs. (Nota: Se trasladarán a la marcha) .

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Se concentrarán en Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 14:00 hrs. (Nota: Evento político-cultural “El sonido como protesta”) .

FRENTE DE LA JUVENTUD COMUNISTA DE LA UAM IZTAPALAPA : Se concentrarán en UAM Iztapalapa (Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Leyes de Reforma, Alc. Iztapalapa) a las 14:00 hrs. (Nota: Se trasladarán a Tlatelolco) .

PAN Y ROSAS MÉXICO : Se concentrarán en Metro Cuatro Caminos (Av. Ingenieros Militares, Col. Argentina Poniente, Alc. Miguel Hidalgo) a las 14:00 hrs. (Nota: Contingente rumbo a la marcha del 2 de Octubre) .

PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA UNAM : Se concentrarán en la escultura “Los Bigotes” (Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán) a las 14:00 hrs. (Nota: Traslado a la marcha del 2 de Octubre) .

COLECTIVO “IZQUIERDA ROJA” : Se concentrarán en UACM Plantel Centro Histórico (Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 92, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc) a las 14:15 hrs. (Nota: Partirán hacia Tlatelolco) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “ROSARIO CASTELLANOS” : Se concentrarán en Metro Deportivo Oceanía (Av. Oceanía y Av. Tahel, Col. Pensador Mexicano, Alc. Venustiano Carranza) a las 14:15 hrs. (Nota: Traslado a Tlatelolco) .

COMITÉ DE LUCHA DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA NO. 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA” : Se concentrarán en ENP 4 (Av. Observatorio No. 170, Col. Observatorio, Alc. Miguel Hidalgo) a las 14:30 hrs. (Nota: Se trasladarán en Metro Tacubaya rumbo a la marcha) .

ESTUDIANTES ORGANIZADOS DE LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y ARTES : Se concentrarán en Metro Tlatelolco (Manuel González y Zoltan Kodaly, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc) a las 15:00 hrs. (Nota: Aforo est. 300 personas; se unirán a la marcha principal) .

PATRONATO DEL PANTEÓN VECINAL DE CULHUACÁN IZTAPALAPA, A.C. : Se concentrarán en Ex Convento de Culhuacán (Morelos No. 10, Col. Culhuacán, Alc. Iztapalapa) a las 15:45 hrs. (Nota: Asamblea general sobre regulación del panteón) .

ASAMBLEA DE COLOMBIANOS EN MÉXICO: Se concentrarán en Parque de los Venados (Av. División del Norte y Miguel Laurent, Col. Santa Cruz Atoyac, Alc. Benito Juárez) a las 18:00 hrs. (Nota: Evento conmemorativo “Encuentros de tambor presente”).

Citas Agendadas

POLICÍAS DE PROTECCIÓN FEDERAL : Encuentro en la Unidad Administrativa de Protección Federal (Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 915, Col. El Rosedal, Alc. Coyoacán) a las 08:00 hrs. (Nota: Exigen respeto a condiciones laborales y salario; aforo est. 80 personas) .

COLECTIVA “LAS TONANTZIN” : Encuentro en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00 hrs. (Nota: En apoyo a audiencia sobre custodia de un menor) .

ASAMBLEA DE BARRIOS GRUPO “GABINO BARRERA”, A.C.: Encuentro en la Secretaría de Vivienda (Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco) a las 16:00 hrs. (Nota: Exigen constancias de alineamiento y número oficial).

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