Caso Ayotzinapa: FGR halla restos sin registro, documentos en blanco con sello en funeraria y Semefo de Guerrero

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de una nueva línea de investigación en el caso Ayotzinapa sobre funerarias y hornos crematorios en Guerrero, que derivó en el aseguramiento de instalaciones, la detención de dos personas y el hallazgo de restos óseos sin registro, con fechas que se remontan a 2014.

Mauricio Pasarán, titular de la Unidad de Investigación y Litigio del caso, explicó que el análisis de comunicaciones de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 detectó contactos entre integrantes de Guerreros Unidos y Rodolfo “N”, dueño de una funeraria.

Según la FGR, la familia de Rodolfo “N” también era concesionaria del Servicio Médico Forense y participaba en la administración de un panteón.

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“Tenía el control desde el levantamiento de un cuerpo, su identificación y la certificación de la causa de muerte”, dijo el funcionario.

La Fiscalía indicó, además, que el 4 de octubre de 2014 Rodolfo “N” usó el celular del normalista Julio César Mondragón Fontes, asesinado en Iguala.

En octubre de 2025, un cateo en la funeraria El Ángel permitió asegurar certificados de defunción, oficios de traslado y autorizaciones de inhumación firmados y sellados, pero en blanco.

La FGR aseguró el inmueble, dos hornos crematorios y un crematorio clandestino. Rodolfo “N”, padre, y Rodolfo “N”, hijo, fueron vinculados a proceso y están en prisión preventiva en el Altiplano.

El 8 de diciembre de 2025, un segundo cateo en el Semefo dio con restos óseos sin registro, cuerpos con carpetas duplicadas y restos con referencias a 2014. En la parte trasera del inmueble se localizaron restos calcinados y piezas dentales.

Entre diciembre y junio de 2026, las búsquedas en el predio de El Ángel, con presencia de madres y padres de los 43 y de la Comisión Nacional de Búsqueda, arrojaron 23 indicios: cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, cartuchos, casquillos y documentos. A petición de las familias, el Equipo Argentino de Antropología Forense participa en el análisis pericial.

La FGR precisó que aún falta determinar a quién corresponden los restos y cómo llegaron ahí.

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