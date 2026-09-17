FGR alista informe con avances de Ayotzinapa

El pasado 3 de septiembre, normalistas se manifestaron afuera del edificio de la Secretaría de Gobernación, para exigir justicia por los 43 desaparecidos en Iguala, Guerrero.

LA FISCAL general, Ernestina Godoy, adelantó que el próximo informe sobre el caso Ayotzinapa incorporará avances recientes de la investigación, y que se presentará de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Godoy Ramos confirmó su asistencia al acto, aunque será Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), quien exponga los avances de la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, negó que exista una orden de aprehensión contra Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño identificado públicamente por su cercanía con integrantes de la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador. “No, no hay nada”, señaló.

La declaración ocurrió dos días después de que circularan versiones, atribuidas a fuentes judiciales, sobre una supuesta orden de aprehensión librada por delincuencia organizada.

Olán Aparicio ya había acudido a la justicia federal meses antes por el temor a una eventual detención.

Su nombre volvió a cobrar relevancia después de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó a la FGR investigar operaciones atribuidas al empresario por presunto contrabando de combustible y defraudación fiscal por 834 millones de pesos. Entre las personas señaladas en ese expediente aparecen familiares y socios de Olán.

La fiscal general también negó que exista una orden de aprehensión contra Andrés Manuel López Beltrán, Andy, hijo del expresidente López Obrador, y amigo cercano de Olán Aparicio.