Marcha por Ayotzinapa en CDMX: sigue EN VIVO la movilización por los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas

Marcha en Ciudad de México por el 12 aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Como antesala a la presentación de un informe sobre los avances para esclarecer el caso, padres, madres, familiares y estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” marchan este sábado en la Ciudad de México, al cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

Desde temprano, los distintos contingentes se concentraron en el Ángel de la Independencia, sobre la avenida Reforma, con las exigencias que mantienen desde hace más de una década: la aparición con vida de los 43 normalistas, el esclarecimiento de lo ocurrido en Iguala y dilucidar la participación de las autoridades.

En más de 25 autobuses, las y los estudiantes de Ayotzinapa arribaron a la Ciudad de México para participar en la movilización que pretende desembocar en el Zócalo, con padres y madres de los normalistas desaparecidos a la vanguardia.

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Llegan estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa a bordo de más de 25 autobuses.

📹: @jochotustra pic.twitter.com/MHhC7zZgZw — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 26, 2026

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cehr